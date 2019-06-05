Экономика

11:02 05.06.2019

"Укрзализныця" и "Словацкие железные дороги" с 9 июня открывают регулярное ж/д сообщение между Кошице в Мукачево

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"Укрзализныця" и "Словацкие железные дороги" с 9 июня открывают регулярное ж/д сообщение между Кошице в Мукачево

"Укрзализныця" в партнерстве с компанией "Словацкие железные дороги" (ZSSK) с 9 июня 2019 года открывают ежедневное ж/д сообщение между Кошице (Словацкая Республика) в Мукачево (Закарпатская обл.).

Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", в частности, поезд №960/961 будет отправляться из Кошице в 09:10 (по местному времени) с прибытием в Мукачево в 14:00; обратно – в 14:54 с прибытием в 18:13.

Поезд №962/963 будет отправляться из Кошице в 12:01 с прибытием в Мукачево в 16:42; обратно – в 18:20 с прибытием в 21:33.

Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна над Тисой.

Стоимость билета будет составлять около EUR7,5.

Как сообщалось, решение о введении нового железнодорожного пассажирского сообщения Мукачево - Кошице было принято в феврале этого года в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии. Перевозки будут осуществляться подвижным составом словацкой стороны, поскольку "Укрзализныця" не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.

Успешная тестовая поездка по маршруту была осуществлена 2 апреля этого года.

Теги: #словакия #мукачево #укрзализныця #украина #кошице
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