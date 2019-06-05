Экономика

10:49 05.06.2019

"Укртрансгаз" заявляет о преддефолтном состоянии из-за несанкционированного отбора газа

2 мин читать
"Укртрансгаз" заявляет о преддефолтном состоянии из-за несанкционированного отбора газа

Оператор газотранспортной системы АО "Укртрансгаз" (УТГ) заявляет о преддефолтном состоянии на рынке природного газа из-за негативного баланса, возникшего преимущественно в результате несанкционированного отбора ресурса из системы.

Так, согласно сообщению пресс-службы, в марте-апреле 2019 года объем негативного баланса, сформированного в основном в результате несанкционированного отбора операторами газораспределительных сетей (ГРМ) газа для собственных производственно-технологических расходов (ПТР) в денежном выражении составил 2,5 млрд грн. Из этой суммы задолженности перед УТГ было погашено только 0,05 млрд грн.

В то же время объем позитивных небалансов составил 0,53 млрд грн, из которых УТГ выплатил контрагентам только 0,27 млрд грн. Помимо этого задолженность перед УТГ за балансирование за предыдущие периоды (до запуска системы суточного балансирования) составила 38,6 млрд грн. Данные средства возмещаются исключительно в судебном порядке, уверяют в компании.

"Ресурсов для уплаты положительных небалансов участникам рынка у оператора ГТС пока нет. В результате на рынке возникла преддефолтная ситуация – оператор ГТС не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки", – отмечено в сообщении.

Причиной сложившейся ситуации, является, по мнению УТГ, в том числе и установление Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), в конце 2018 года вдвое сниженных тарифов для точек входа и выхода ГТС страны. В компании напомнили, что по ее расчетам, из-за экономически необоснованных тарифов дефицит средств УТГ по итогам 2019 года составит 22 млрд грн.

В настоящее время "Укртрансгаз" и НКРЭКУ просчитывают новые тарифы, в которых будут учтены все критические моменты. Также компания занимается работой с должниками для погашения накопившейся задолженности.

Теги: #газ #укртрансгаз #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:09 05.06.2019
Климпуш-Цинцадзе о визите Зеленского в Брюссель: президент подтверждает неизменность курса Украины в ЕС и НАТО

Климпуш-Цинцадзе о визите Зеленского в Брюссель: президент подтверждает неизменность курса Украины в ЕС и НАТО

12:02 05.06.2019
Кабмин выделил почти 13,9 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабмин выделил почти 13,9 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

11:53 05.06.2019
Кабинет министров примет ряд решений для своевременного запуска рынка э/э и направит все усилия для их выполнения до 1 июля - Гройсман

Кабинет министров примет ряд решений для своевременного запуска рынка э/э и направит все усилия для их выполнения до 1 июля - Гройсман

11:51 05.06.2019
Кабмин обяжет "Нафтогаз" установить для населения цену на газ на июнь в размере 8 тыс. грн, на июль – 7,7 тыс. грн

Кабмин обяжет "Нафтогаз" установить для населения цену на газ на июнь в размере 8 тыс. грн, на июль – 7,7 тыс. грн

11:43 05.06.2019
Авиакомпания МАУ запустила прямой рейс из Киева в Пальма-де-Майорку

Авиакомпания МАУ запустила прямой рейс из Киева в Пальма-де-Майорку

11:37 05.06.2019
Партия Смешко "Сила и честь" на съезде в субботу представит свой предвыборный список в Раду

Партия Смешко "Сила и честь" на съезде в субботу представит свой предвыборный список в Раду

11:37 05.06.2019
Партия Смешко "Сила и честь" на съезде в субботу представит свой предвыборный список в Раду

Партия Смешко "Сила и честь" на съезде в субботу представит свой предвыборный список в Раду

11:08 05.06.2019
Съезд партии "Самопомич" состоится 8 июня в Киеве

Съезд партии "Самопомич" состоится 8 июня в Киеве

11:02 05.06.2019
"Укрзализныця" и "Словацкие железные дороги" с 9 июня открывают регулярное ж/д сообщение между Кошице в Мукачево

"Укрзализныця" и "Словацкие железные дороги" с 9 июня открывают регулярное ж/д сообщение между Кошице в Мукачево

10:39 05.06.2019
Зеленский заявил, что вынесет на референдум вопрос вступления Украины в НАТО, "когда украинцы будут готовы"

Зеленский заявил, что вынесет на референдум вопрос вступления Украины в НАТО, "когда украинцы будут готовы"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин обяжет "Нафтогаз" установить для населения цену на газ на июнь в размере 8 тыс. грн, на июль – 7,7 тыс. грн

Зеленский после встречи с Дудой: нужно бороться за сохранение стратегической роли ГТС Украины и противодействовать "Северному потоку-2"

Зеленский: Слухи о дефолте Украины не имеют ничего общего с моей позицией

НБУ в июне может сохранить учетную ставку на уровне 17,5% - банкиры

Комитет ВР по вопросам ТЭК рекомендовал Раде принять законопроект о гарантиях "зеленого" тарифа просьюмерам

ПОСЛЕДНЕЕ

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2019г до 2,6%

Зеленский после встречи с Дудой: нужно бороться за сохранение стратегической роли ГТС Украины и противодействовать "Северному потоку-2"

Зеленский: Слухи о дефолте Украины не имеют ничего общего с моей позицией

Анонсированная забастовка сотрудников "Аэрохендлинга" является манипуляцией и не повлияет на работу аэропорта "Борисполь" - аэропорт

Рекордное потребление кофе в мире не ведет к росту доходов фермеров - FT

Аналитики сомневаются в силе спроса на электромобили Tesla

НБУ в июне может сохранить учетную ставку на уровне 17,5% - банкиры

Украина заинтересована в сотрудничестве с США по повышению эффективности отечественного ВПК - Гройсман

Федрезерву может скоро потребоваться понизить ставку - глава ФРБ Сент-Луиса

Серьезные проблемы с наличием антрацита и угля марки "Г" на фоне ограничений РФ маловероятны – эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА