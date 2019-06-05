"Укртрансгаз" заявляет о преддефолтном состоянии из-за несанкционированного отбора газа

Оператор газотранспортной системы АО "Укртрансгаз" (УТГ) заявляет о преддефолтном состоянии на рынке природного газа из-за негативного баланса, возникшего преимущественно в результате несанкционированного отбора ресурса из системы.

Так, согласно сообщению пресс-службы, в марте-апреле 2019 года объем негативного баланса, сформированного в основном в результате несанкционированного отбора операторами газораспределительных сетей (ГРМ) газа для собственных производственно-технологических расходов (ПТР) в денежном выражении составил 2,5 млрд грн. Из этой суммы задолженности перед УТГ было погашено только 0,05 млрд грн.

В то же время объем позитивных небалансов составил 0,53 млрд грн, из которых УТГ выплатил контрагентам только 0,27 млрд грн. Помимо этого задолженность перед УТГ за балансирование за предыдущие периоды (до запуска системы суточного балансирования) составила 38,6 млрд грн. Данные средства возмещаются исключительно в судебном порядке, уверяют в компании.

"Ресурсов для уплаты положительных небалансов участникам рынка у оператора ГТС пока нет. В результате на рынке возникла преддефолтная ситуация – оператор ГТС не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки", – отмечено в сообщении.

Причиной сложившейся ситуации, является, по мнению УТГ, в том числе и установление Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), в конце 2018 года вдвое сниженных тарифов для точек входа и выхода ГТС страны. В компании напомнили, что по ее расчетам, из-за экономически необоснованных тарифов дефицит средств УТГ по итогам 2019 года составит 22 млрд грн.

В настоящее время "Укртрансгаз" и НКРЭКУ просчитывают новые тарифы, в которых будут учтены все критические моменты. Также компания занимается работой с должниками для погашения накопившейся задолженности.