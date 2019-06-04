Зеленский после встречи с Дудой: нужно бороться за сохранение стратегической роли ГТС Украины и противодействовать "Северному потоку-2"

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность взаимодействия с Польшей в вопросах энергобезопасности Европы, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы (ГТС) и противодействия строительства газопровода "Северный поток-2".

"Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия "Северному потоку-2", - сказал глава Украинского государства на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи во вторник вечером в Брюсселе.