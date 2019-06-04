Зеленский: Слухи о дефолте Украины не имеют ничего общего с моей позицией

Президент Украины Владимир Зеленский называет слухами информацию о якобы запланированном экономическом дефолте в Украине, сообщается в микроблоге Администрации президента в Twitter.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией ", - сказал Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Как сообщалось, экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции. "По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины", - сказал он.

Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил; "Я не думаю, что президент прислушивается сейчас к подобным советам. У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом – государство должно защищать интересы граждан", - сказал он на брифинге в Киеве. Данилюк подчеркнул, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы. "Поэтому такие решения даже не рассматриваются", - заявил он.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что возможный дефолт приведет к серозным последствиям, от которых пострадает, в первую очередь, население страны. Гройсман подчеркнул, что задание государства на сегодня сделать все для обслуживания долга, а также для сохранения репутации как страны, которая уважает свои обязательства.