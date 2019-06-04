Рекордное потребление кофе в мире не ведет к росту доходов фермеров - FT

Рекордно высокие объемы потребления кофе в мире не приносят выгоды производителям кофейных зерен: цена арабики на бирже ICE в Нью-Йорке сейчас едва превышает $1 за фунт - вдвое ниже уровня пятилетней давности, пишет Financial Times.

По этой причине многие фермеры бросают свои кофейные плантации или переключаются на запрещенные культуры, такие как кока. Ситуация вызывает опасения по поводу стабильности будущих поставок кофе, что, в свою очередь, может привести к росту цен для потребителей.

Можно предположить, что повышение цен на кофе хотя бы частично приводит к росту доходов тех, кто занимается выращиванием этой культуры. Однако собственно на кофейные зерна приходится лишь 4% от общей стоимости чашки кофе в 2,5 фунта стерлингов (около 207 рублей). Эта сумма складывается из многочисленных факторов, в том числе затрат на аренду помещения, оплату труда и налоги - на них приходится три четверти от стоимости чашки, свидетельствуют данные консалтинговой компании Allegra Strategies.

Исходя из тестового сценария, изложенного в сборнике Центра международной торговли (ЦМТ) Coffee Exporter's Guide от 2012 года, практически 80% от оптовой цены на кофе приходилось на долю компаний, занимающихся обжаркой кофе, тогда как производители зерен получали чуть более 10%.

На долю 10 ведущих мировых компаний, возглавляемых Nestle, JAB (инвесткомпания, которая строит глобальную кофейную империю) и Lavazza, приходится около 35% от мирового объема кофе, сообщается в докладе Coffee Barometer Report.

При этом факторы, определяющие цену чашки кофе, существенно варьируются в зависимости от страны.

"Кофе - это торгуемый на рынке сырьевой товар, чашка латте в кофейне - нет, - отмечает Майкл Шефер из Euromonitor International. - Основная часть суммы, которую вы платите за нее на любом рынке, зависит от места, где вы покупаете кофе, и квалификации персонала, а также стоимости бренда".

К примеру, чашка латте размера толл (самый маленький) в кофейне Starbucks в России стоит в четыре раза больше, чем аналогичный напиток в США. На ряде рынков, где Starbucks считается премиальной кофейней, торговые точки компании располагаются в помещениях с высокой арендной платой в крупнейших городах.

Стоимость может также в значительной мере зависеть от оплаты труда или колебания валютных курсов, отмечает FT.