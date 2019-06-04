Аналитики сомневаются в силе спроса на электромобили Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. потратил много времени и денег, подсчитывая, как произвести достаточное количество седанов Model 3, чтобы удовлетворить первоначальный потребительский спрос. Однако теперь аналитики сомневаются в том, насколько высок интерес потребителей, пишет газета The Wall Street Journal.

Общий объем поставок Tesla сократился в первом квартале на 31% относительно предыдущих трех месяцев и составил около 63 тыс. машин, сообщала компания в апреле. По данным издания, замедление роста продаж ставит под угрозу достижение целевых показателей и вызывает обеспокоенность по поводу того, насколько много осталось желающих приобрести дорогие седаны компании.

Глава Tesla Илон Маск заявлял, что спрос на Model 3 "безумно высок", но доступность модели пока выступает сдерживающим фактором для потребителей.

Средняя цена продажи Model 3 в прошлом году составляла $57 тыс., согласно оценкам аналитиков. Маск сокращал расходы компании, чтобы позволить ей снизить стоимость модели и продавать ее с долгожданной стартовой ценой в $35 тыс. Однако высокие цены по-прежнему отталкивают потенциальных покупателей, в особенности на фоне снижения налоговых преимуществ.

Акции Tesla упали на 45% с начала года, в то время как инвесторы и аналитики высказывают предположения о том, что спрос на электрокар уже достиг своего пика.

"Изначальный ажиотаж во многом основывался на том, что Tesla создает "iPhone автомобилей", продавая высокоприбыльные электромобили для массового рынка, - отмечает аналитик Brclays PLC Брайан Джонсон. - Однако, как мы видим, спрос на Model 3 в США в основном стагнирует".

Помимо сокращения поставок, компания зафиксировала в первом квартале один из крупнейших убытков в своей истории. Tesla объясняет слабость показателей трудностями с первыми поставками Model 3 на зарубежные рынки. Кроме того, по данным компании, давление на спрос оказывает сворачивание мер господдержки электромобилей, в результате чего размер субсидии снизился до $3750 с $7500.