Украина заинтересована в сотрудничестве с США по повышению эффективности отечественного ВПК - Гройсман

Украина заинтересована в эффективности и прозрачности отечественного военно-промышленного комплекса, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со старшим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером.

Как сообщает во вторник департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, Винтер, в прошлом министр Военно-морских сил США и руководитель оборонительных и аэрокосмических предприятий, назначен на должность Старшего советника 28 мая в рамках активного сотрудничества Пентагона с украинским оборонным ведомством. Это уже второй его визит в Украину.

"Без сомнения у вас важная роль, и мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия, знания и опыт, чтобы сделать украинский ВПК максимально эффективным", - отметил Гройсман.

"И для меня честь оказывать содействие тем, кто сейчас на переднем крае и сдерживает агрессию. Надеюсь, я смогу использовать свой опыт, а это 45 лет работы на разных должностях, чтобы давать советы для развития и реформирования оборонного сектора Украины", - отметил Винтер.

Гройсман отметил, что реформа украинского сектора обороны - один из фундаментальных приоритетов правительства, который является неизменным в течение последних лет.