Серьезные проблемы с наличием антрацита и угля марки "Г" на фоне ограничений РФ маловероятны – эксперт

Серьезные проблемы с наличием на украинском рынке угля марки "Г" на фоне усиления с 1 июня Российской Федерацией ограничений по экспорту в Украину наблюдаться не будут из-за профицита ресурса отечественных шахт, а вопрос наличия импортного антрацита, скорее всего, будет без особых осложнений урегулирован частными компаниями, которые в нем нуждаются.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил государственный эксперт экспертной группы угля и торфа Директората ископаемых видов топлива Министерства энергетики и угольной промышленности Николай Невенчанный.

Комментируя вопрос относительно потенциальных проблем с наличием антрацита, он напомнил, что до настоящего времени Украине удалось наработать пути диверсификации его поставок из США или ЮАР, поэтому, несмотря на сложности с логистикой, энергетического коллапса из-за российских ограничений не будет.

Относительно антрацита, импортируемого ДТЭКом из РФ, он отметил, что энергохолдинг скорее вовремя урегулирует данный вопрос. "В этой ситуации действуют рыночные методы экономики, и государство сюда вмешиваться не может. Моя личная позиция в этом вопросе заключается в том, что на ДТЭК ограничения России не сильно повлияют. В этой компании сидят люди, которые прекрасно понимают принцип диверсификации источников поставки", – сказал он.

Невенчанный также напомнил, что в настоящее время Минэнерго относительно станций, оперируемых компаниями, в которых есть госдоля (Славянская ТЭС "Донбассэнерго", 25% которого принадлежит государству, а также Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС, оперируемые "Центрэнерго", 78,3% которого принадлежит государству), проводит политику перевода работающих на антраците энергоблоков на сжигание угля газовой группы.

Той же линии придерживается и ДТЭК, который, как сообщалось, в первом квартале 2019 года с целью улучшения показателей по добыче угля марки "Г" и продолжения переоборудования блоков увеличил инвестиции в производство на 35% (до 1,59 млрд грн.).