Экономика

15:34 04.06.2019

Серьезные проблемы с наличием антрацита и угля марки "Г" на фоне ограничений РФ маловероятны – эксперт

2 мин читать
Серьезные проблемы с наличием антрацита и угля марки "Г" на фоне ограничений РФ маловероятны – эксперт

Серьезные проблемы с наличием на украинском рынке угля марки "Г" на фоне усиления с 1 июня Российской Федерацией ограничений по экспорту в Украину наблюдаться не будут из-за профицита ресурса отечественных шахт, а вопрос наличия импортного антрацита, скорее всего, будет без особых осложнений урегулирован частными компаниями, которые в нем нуждаются.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил государственный эксперт экспертной группы угля и торфа Директората ископаемых видов топлива Министерства энергетики и угольной промышленности Николай Невенчанный.

Комментируя вопрос относительно потенциальных проблем с наличием антрацита, он напомнил, что до настоящего времени Украине удалось наработать пути диверсификации его поставок из США или ЮАР, поэтому, несмотря на сложности с логистикой, энергетического коллапса из-за российских ограничений не будет.

Относительно антрацита, импортируемого ДТЭКом из РФ, он отметил, что энергохолдинг скорее вовремя урегулирует данный вопрос. "В этой ситуации действуют рыночные методы экономики, и государство сюда вмешиваться не может. Моя личная позиция в этом вопросе заключается в том, что на ДТЭК ограничения России не сильно повлияют. В этой компании сидят люди, которые прекрасно понимают принцип диверсификации источников поставки", – сказал он.

Невенчанный также напомнил, что в настоящее время Минэнерго относительно станций, оперируемых компаниями, в которых есть госдоля (Славянская ТЭС "Донбассэнерго", 25% которого принадлежит государству, а также Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС, оперируемые "Центрэнерго", 78,3% которого принадлежит государству), проводит политику перевода работающих на антраците энергоблоков на сжигание угля газовой группы.

Той же линии придерживается и ДТЭК, который, как сообщалось, в первом квартале 2019 года с целью улучшения показателей по добыче угля марки "Г" и продолжения переоборудования блоков увеличил инвестиции в производство на 35% (до 1,59 млрд грн.).

Теги: #рф #импорт #уголь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:45 04.06.2019
Кучма хорошо разбирается в проблематике урегулирования на Донбассе, но важна позиция президента Украины – Песков

Кучма хорошо разбирается в проблематике урегулирования на Донбассе, но важна позиция президента Украины – Песков

22:32 01.06.2019
МИД обратилось к дружественным странам давить на РФ для выполнения решения трибунала по морякам

МИД обратилось к дружественным странам давить на РФ для выполнения решения трибунала по морякам

21:17 01.06.2019
Почти 80 рабочим оборонного завода и жителям Дзержинска потребовалась медпомощь после взрывов

Почти 80 рабочим оборонного завода и жителям Дзержинска потребовалась медпомощь после взрывов

15:55 01.06.2019
Генпрокурор Луценко выступает за введение ренты на добычу угля и руды и лишение облгазов статуса поставщиков газа населению

Генпрокурор Луценко выступает за введение ренты на добычу угля и руды и лишение облгазов статуса поставщиков газа населению

12:21 31.05.2019
Конкретных прикидок для новой встречи глав "нормандской четверки" нет - Песков

Конкретных прикидок для новой встречи глав "нормандской четверки" нет - Песков

23:37 30.05.2019
Секретарь СНБО: Зеленский не ведет прямую коммуникацию с РФ, формируется переговорная позиция и потом проговаривается в "нормандском формате"

Секретарь СНБО: Зеленский не ведет прямую коммуникацию с РФ, формируется переговорная позиция и потом проговаривается в "нормандском формате"

19:54 28.05.2019
Волкер настроен на продолжение диалога с российской стороной по урегулированию ситуации на Донбассе

Волкер настроен на продолжение диалога с российской стороной по урегулированию ситуации на Донбассе

19:43 28.05.2019
Новоназначенный секретарь СНБО: вопрос транзита российского газа - один из наибольших вызовов сейчас

Новоназначенный секретарь СНБО: вопрос транзита российского газа - один из наибольших вызовов сейчас

10:49 28.05.2019
Климкин: Решение Международного трибунала по морскому праву сломало планы РФ, которая хотела использовать украинских военнопленных как разменную монету

Климкин: Решение Международного трибунала по морскому праву сломало планы РФ, которая хотела использовать украинских военнопленных как разменную монету

17:14 27.05.2019
Суд в Москве оставил под стражей до конца июля всех украинских военнопленных моряков

Суд в Москве оставил под стражей до конца июля всех украинских военнопленных моряков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Комитет ВР по вопросам ТЭК рекомендовал Раде принять законопроект о гарантиях "зеленого" тарифа просьюмерам

Нефть продолжает дешеветь на глобальных рисках

Э/э для небытовых потребителей подорожает на 40-50% при проведении энергореформы с утвержденным в мае механизмом PSO - НКРЭКУ

Глава НКЦБФР инициирует внеочередное заседание Совета финстабильности по энергорынкам

Дефицит сводного платежного баланса Украины в апреле-2019 составил $45 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Устенко заявил о возобновлении обсуждения идеи налога на выведенный капитал

Норвежская Scatec Solar приступила к строительству СЭС на 148 МВт в Николаевской области

"Энергорынок" будет вести договора с "зелеными" до начала полноценной работы Гарантированного покупателя – проект постановления НКРЭКУ

Комитет ВР по вопросам ТЭК рекомендовал Раде принять законопроект о гарантиях "зеленого" тарифа просьюмерам

"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных летних поезда

"Укртрансгаз" в июне протестирует работу новосозданного Оператора ГТС Украины, с июля начнет формировать на его базе юрлицо

АИС планирует импортировать б/у авто из Южной Кореи

МАУ с 14 июня запускает прямые рейсы из Херсона в Бургас

Shell выплатит акционерам $125 млрд за пять лет

Visa и Ощадбанк представили приложение cashless расчетов Tap to Phone для малого и среднего бизнеса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА