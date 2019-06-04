Экономика

14:49 04.06.2019

Комитет ВР по вопросам ТЭК рекомендовал Раде принять законопроект о гарантиях "зеленого" тарифа просьюмерам

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Комитет ВР по вопросам ТЭК рекомендовал Раде принять законопроект о гарантиях "зеленого" тарифа просьюмерам

 Комитет ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности рекомендовал Раде включить в повестку дня, а также принять за основу и в целом законопроект №10357, защищающий интересы владельцев домашних солнечных электростанций (дСЭС), в том числе построенных на земле.

Как сообщил и.о. председателя комитета Александр Домбровский, такое решение принято на заседании во вторник.

Помимо этого, комитет предложил народным депутатам определиться путем голосования относительно законопроекта №10343, которым предлагается перенести запуск новой модели рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября.

Данный законопроект Рада не смогла включить в повестку дня во вторник.

Как сообщалось, народные депутаты Лев Пилисецкий, Александр Домбровский, Ольга Белькова, Алексей Рябчин 3 июня зарегистрировали законопроект №10357, защищающий интересы владельцев домашних солнечных электростанций (дСЭС), в том числе построенных на земле. Он обобщил предыдущие версии законопроектов, появившихся в мае. Принятие документа позволит получать "зеленый" тариф (ЗТ) для наземных дСЭС мощностью до 30 кВт вне зависимости от места их размещения.

При этом ставка ЗТ для дСЭС остается неизменной (ранее предполагалось ее снижение на 10%) – 18 евроцентов за кВт-ч.

Проблема предоставления ЗТ для наземных дСЭС (не только для будущих, но и для уже построенных) возникла после принятия закона о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII), опубликованного 21 мая.

Для домашних СЭС закон ввел новое условие получения ЗТ – установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было - 30 кВт без ограничений месторасположения).

Теги: #законопроект #тэк #рада #зеленые_тарифы
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