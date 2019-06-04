Экономика

14:07 04.06.2019

"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных летних поезда

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"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных летних поезда

"Укрзализныця" назначила на летний период еще четыре дополнительных поезда, увеличив, таким образом, количество дополнительных поездов до 26, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Так, поезд № 767 Киев-Херсон будет курсировать 2, 4, 6, 9, 11, 13 июля, с 15 июля по 31 августа - каждые понедельник, вторник, четверг и субботу.

Поезд № 251/252 Харьков-Днепр-Одесса - с 20 июня по 20 сентября через день.

Назначен также поезд № 076 Киев-Кривой Рог-Херсон. В июне он будет отправляться 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30 числа, в июле - 1,3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28, в августе - 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29.

Поезд № 80 Киев-Днепр-Новоалексеевка в июне будет курсировать 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 числа. В июле он отправится 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,16, 17, 20, 21 , 24, 25, 28, 29 числа, а в августе - 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30.

Кроме того, "Укрзализныця" также добавила поезда на праздники Троицы и Дня Конституции. В частности, назначен поезд № 191/192 Киев - Львов на 17 июня, № 237 Киев - Днепр на 14, 17, 27 и 30 июня.

Поезду № 779/780 Сумы - Киев продлен маршрут следования в Винницу. Он будет курсировать по 6, 7 дням недели, 14 17, 28 июня и 1 июля.

Также в дополнительные рейсы отправится поезд № 86/85 Львов - Новоалексеевка. Из Львова с 31 мая по 7 сентября он будет курсировать по нечетным числам. Обратно - 1 июня, со 2 июня по 8 сентября по четным числам.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" назначила 22 дополнительных летних поезда и дополнительные рейсы графиковых поездов в направлении морских курортов Украины.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

Теги: #укрзализныця #доппоезда
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