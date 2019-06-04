"Укртрансгаз" в июне протестирует работу новосозданного Оператора ГТС Украины, с июля начнет формировать на его базе юрлицо

"Укртрансгаз" (УТГ) с 1 июня приступил к тестированию независимого Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, которое продлится месяц.

Как сообщила пресс-служба УТГ, его филиал "Оператор ГТС Украины" ("ОГТСУ") выполняет функции по технической эксплуатации ГТС, которые ранее осуществляли пять подразделений "Укртрансгаза".

"Таким образом, создан прообраз будущего независимого Оператора ГТС Украины, в который переведено свыше 12 тыс. работников, непосредственно задействованных в процессе транспортировки газа", - отметила пресс-служба.

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В ходе тестирования будет отработан формат работы будущего независимого "ОГТСУ" как единой структуры, протестированы управленческие и технологические процессы и устранены возможные расхождения.

С 1 июля начнется следующий этап анбандлинга – процесс формирования отдельного юрлица ООО "Оператор ГТС Украины", 100% которого будет принадлежать УТГ. Предполагается, что он завершится до конца 2019 года.

"В общество будут переведены все сотрудники, которые обеспечивают транспортировку природного газа. Взаимодействие между АО "Укртрансгаз" и ООО "ОГТСУ" будет происходить на основе заключенного договора о техническом обслуживании (SLA)", - отметили в компании.

С 1 января 2020 года, после окончания транзитного договора с российским "Газпромом", планируется полностью вывести ООО "ОГТСУ" из группы "Нафтогаз". Таким образом, процесс анбандлинга будет завершен, сообщили в "Укртрансгазе".

Как сообщалось, Украина, следуя своим обязательствам в рамках договоров об Энергосообществе и ассоциации с ЕС, обязана выполнить требования Третьего Энергопакета, выделив из "Нафтогаза" деятельность по транспортировке газа. В начале февраля 2019 года АО "Укртрансгаз" в рамках реализации "дорожной карты" анбандлинга зарегистрировал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", необходимое для начала юридического отделения от НАК "Нафтогаз Украины" функций по транспортировке газа.