Shell выплатит акционерам $125 млрд за пять лет

Британо-нидерландская нефтедобывающая компания Royal Dutch Shell Plc планирует выплатить своим акционерам не менее $125 млрд в 2021-25 годах в виде дивидендов и выкупа акций, говорится в новом стратегическом плане компании, обнародованном во вторник.

За пять лет, которые завершаются в 2020 году, Shell рассчитывает вернуть акционерам порядка $90 млрд.

Представители компании объявили о намерении увеличить дивиденды после того, как в конце следующего года завершится программа выкупа акций объемом $25 млрд. Дивидендные выплаты за первый квартал 2019 года составили 47 центов на акцию.

Также руководство установило цель по капзатратам на уровне в среднем $30 млрд в год на следующий период, ограничив показатель отметкой в $32 млрд в год. В сумму не входят возможные крупные приобретения активов.

Кроме того, Shell повысила целевой показатель органического свободного денежного потока на 2025 год до $35 млрд в год при условии, что нефть будет стоить $60 за баррель.

Акции Shell дешевеют на 1% во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 6,1%, до 202,7 млрд фунтов стерлингов ($256,6 млрд).