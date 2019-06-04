Экономика

11:02 04.06.2019

Visa и Ощадбанк представили приложение cashless расчетов Tap to Phone для малого и среднего бизнеса

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Visa и Ощадбанк представили приложение cashless расчетов Tap to Phone для малого и среднего бизнеса

Американская компания Visa Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежной системы Visa, совместно с государственным Ощадбанком (Киев) запускает в Украине приложение Tap to Phone, превращающее смартфон в POS-терминал без дополнительного оборудования.

Как сообщил в ходе презентации приложения в Киеве во вторник директор департамента инновационных платежных технологий в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александр Стельмах, приложение доступно для смартфонов на базе операционной системы Android с поддержкой технологии NFC.

Он также отметил, что отсутствие реализации технологии для устройств на ОС Apple ограничивается тем, что компания Apple сама ограничивает функциональность NFC на своих устройствах, в то же время в Visa готовы запустить приложение и для "яблочных" устройств.

Первым партнером Visa в Украине выступил Ощадбанк.

"Мы возлагает очень большие надежды на эту технологию. Буквально со следующей недели уже будем предлагать ее нашим клиентам. Для того, чтобы воспользоваться технологией, клиенту не нужно ничего, кроме прохождения в банке стандартной процедуры комплаенса, открытия счета - для тех, кто не является клиентом нашего банка", - отметил замглавы правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Со стороны пользователя приложение поддерживает оплату как бесконтактными карточками, так и смартфоном, NFC-кольцом или другим гаджетом, к которому привязана карточка.

По словам Тютюна, плата за пользование приложением взиматься не будет, однако банк будет снимать стандартные комиссии за обслуживание счета и проведение бесконтактных платежей.

"Украина - одна из первых стран, где запускается технология Tap to Phone. На самом деле это первый запуск на территории СНГ и Юго-Восточной Европы", - заявила старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.

По мнению Ощадбанка, внедрение подобной технологии позволит малому и среднему бизнесу получать дополнительные доходы от сегмента потребителей, предпочитающего безналичную оплату. При этом, для банков-партнеров система позволяет значительно расширить инфраструктуру приема электронных платежей.

Первые две тестовых недели приложение будет работать исключительно с карточками Visa, однако в Ощадбанк ожидают, что уже в ближайшие недели к сервису подключатся и другие платежные системы, включая Украинскую национальную платёжную систему "Простир".

По словам Веры Платоновой, Visa предложила интегрировать технологию Tap to Phone всем украинским банком, но на данный момент активная работа ведётся именно с Ощадбанком.

Как сообщалось, американская компания Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2019 финансового года на 14%.

Теги: #приложение #visa #ощадбанк
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