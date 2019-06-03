Экономика

19:19 03.06.2019

Нефть вернулась к снижению, цена Brent опустилась до $61,6 за баррель

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Нефть вернулась к снижению, цена Brent опустилась до $61,6 за баррель

Нефтяные котировки демонстрируют повышенную волатильность в ходе торгов в понедельник, инвесторы оценивают возможные последствия ухудшения торговых отношений между США и Мексикой и данные об активности в американском нефтедобывающем секторе.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:57 мск подешевели на $0,37 (0,6%) - до $61,62 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,05 (0,09%) - до $53,45 за баррель.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка остается новость о том, что США готовятся ввести 5%-ную пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики. С учетом продолжающегося конфликта с Китаем такие действия воспринимаются рынком как крайне агрессивная политика, способная негативно сказаться на росте мировой экономики и нефтяного рынка.

Как следствие, спрос на защитные активы вырос, тогда как более рисковые объекты для инвестиций, включая сырьевые товары, дешевеют.

Также нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила об увеличении числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю на 3 единицы, до 800 установок, что говорит о возможности увеличения активности в отрасли.

Вместе с тем поддержку рынку оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что волатильность нефтяных котировок не является оправданной и что нефтепроизводители, скорее всего, продолжат принимать меры по предотвращению избытка топлива на рынке до конца 2019 года.

"Проблема в том, что поставки в последнее время резко упали, но вместе с ними упал и спрос", - заявил в интервью Bloomberg глава отдела исследований мировых сырьевых рынков в Bank of America Merrill Lynch Франсиско Бланш.

 

Теги: #нефть
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