Минэнерго и Транснефть договорились с контрагентами о принципах компенсации за "грязную" нефть, суммы определят продавцы и покупатели

Минэнерго РФ, "Транснефть", российские нефтяные компании совместно с международными трейдерами, крупными компаниями и оператором польской трубопроводной системы определились с главными принципами расчета сумм компенсаций ущерба от загрязненной нефти, заявил журналистам заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

"Сейчас завершился очередной раунд переговоров между грузоотправителями и получателями. Достаточно хороший день прошёл. Благодаря этому, мы надеемся, что большая часть процедурных моментов была снята", - сказал он.

"Конкретные суммы сегодня не обсуждали, для этого ещё слишком рано. Но процедурные моменты и механизмы и алгоритмы взаимодействия были обсуждены и приняты всеми сторонами. Это достаточно большая работа по определению (ущерба - ИФ)", - отметил замминистра.

По словам Сорокина, детали и конкретные суммы компенсации ущерба будут определены по итогам переговоров между компаниями-продавцами и компаниями-покупателями российской нефти по системе "Дружба". По расчетам Минэнерго, эти переговоры должны быть финализированы к 9 июня, когда "чистая" нефть подойдет к границе с Польшей.

"Конкретные цифры сегодня не обсуждались, важно было обсудить механизмы. Сейчас у нас есть понимание, как это будет происходить, процедуры. Это позволяет более эффективно провести переговоры уже непосредственно с теми, у кого есть контрактные обязательства", - Сорокин.

"Механизм единый, он будет учитывать разумные обоснованные издержки. Но это дело грузополучателя и грузоотправителя договориться о разумной сумме. Мы сейчас дали коллегам механизм, как это будет далее компенсироваться уже инфраструктурной компанией. Нельзя единую цифру назвать для всех, потому что у всех различная стоимость фондирования, скорость подмеси нефти. Каждый получатель имеет различные издержки, связанные с этой ситуацией. Цифры будут определять уже нефтяные компании со своими клиентами",- отметил чиновник.

"Следующая отчетная дата - 9 число (июня - ИФ), когда "чистая" нефть должна поступать на границу между Белоруссией и Польшей, а 10 числа мы рассчитываем, что будет уже техническая возможность, чтобы она уже пошла дальше. Соответственно, мы рассчитываем, что до этой даты все заинтересованные стороны финализируют переговоры", - добавил он.