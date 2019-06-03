Экономика

19:05 03.06.2019

Минэнерго и Транснефть договорились с контрагентами о принципах компенсации за "грязную" нефть, суммы определят продавцы и покупатели

2 мин читать
Минэнерго и Транснефть договорились с контрагентами о принципах компенсации за "грязную" нефть, суммы определят продавцы и покупатели

Минэнерго РФ, "Транснефть", российские нефтяные компании совместно с международными трейдерами, крупными компаниями и оператором польской трубопроводной системы определились с главными принципами расчета сумм компенсаций ущерба от загрязненной нефти, заявил журналистам заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

"Сейчас завершился очередной раунд переговоров между грузоотправителями и получателями. Достаточно хороший день прошёл. Благодаря этому, мы надеемся, что большая часть процедурных моментов была снята", - сказал он.

"Конкретные суммы сегодня не обсуждали, для этого ещё слишком рано. Но процедурные моменты и механизмы и алгоритмы взаимодействия были обсуждены и приняты всеми сторонами. Это достаточно большая работа по определению (ущерба - ИФ)", - отметил замминистра.

По словам Сорокина, детали и конкретные суммы компенсации ущерба будут определены по итогам переговоров между компаниями-продавцами и компаниями-покупателями российской нефти по системе "Дружба". По расчетам Минэнерго, эти переговоры должны быть финализированы к 9 июня, когда "чистая" нефть подойдет к границе с Польшей.

"Конкретные цифры сегодня не обсуждались, важно было обсудить механизмы. Сейчас у нас есть понимание, как это будет происходить, процедуры. Это позволяет более эффективно провести переговоры уже непосредственно с теми, у кого есть контрактные обязательства", - Сорокин.

"Механизм единый, он будет учитывать разумные обоснованные издержки. Но это дело грузополучателя и грузоотправителя договориться о разумной сумме. Мы сейчас дали коллегам механизм, как это будет далее компенсироваться уже инфраструктурной компанией. Нельзя единую цифру назвать для всех, потому что у всех различная стоимость фондирования, скорость подмеси нефти. Каждый получатель имеет различные издержки, связанные с этой ситуацией. Цифры будут определять уже нефтяные компании со своими клиентами",- отметил чиновник.

"Следующая отчетная дата - 9 число (июня - ИФ), когда "чистая" нефть должна поступать на границу между Белоруссией и Польшей, а 10 числа мы рассчитываем, что будет уже техническая возможность, чтобы она уже пошла дальше. Соответственно, мы рассчитываем, что до этой даты все заинтересованные стороны финализируют переговоры", - добавил он.

Теги: #переговоры #россия #дружба #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:45 03.06.2019
В комитете ПАСЕ предлагают запретить лишать депутатов права голоса в ассамблее при пересмотре полномочий их делегации

В комитете ПАСЕ предлагают запретить лишать депутатов права голоса в ассамблее при пересмотре полномочий их делегации

19:19 03.06.2019
Нефть вернулась к снижению, цена Brent опустилась до $61,6 за баррель

Нефть вернулась к снижению, цена Brent опустилась до $61,6 за баррель

18:57 03.06.2019
Климкин: Кучме в ТКГ понадобится успех

Климкин: Кучме в ТКГ понадобится успех

17:16 03.06.2019
Зеленский хочет услышать в Брюсселе, что ЕС поддерживает Украину в борьбе против агрессии РФ и готов помогать в реформах

Зеленский хочет услышать в Брюсселе, что ЕС поддерживает Украину в борьбе против агрессии РФ и готов помогать в реформах

17:08 03.06.2019
ЕК предложила продлить санкции против России за события в Крыму до 2020г.

ЕК предложила продлить санкции против России за события в Крыму до 2020г.

16:59 03.06.2019
Лутковская будет вести гуманитарный блок украинской стороны в ТКГ, допускает Геращенко

Лутковская будет вести гуманитарный блок украинской стороны в ТКГ, допускает Геращенко

16:55 03.06.2019
Кучма осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах

Кучма осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах

16:54 03.06.2019
Регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая усложнит введение санкций против делегаций, Ассамблея рассмотрит ее 24 июня

Регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая усложнит введение санкций против делегаций, Ассамблея рассмотрит ее 24 июня

16:20 03.06.2019
Россия своими возражениями о юрисдикции МС ООН по иску Украины против РФ затягивает процесс

Россия своими возражениями о юрисдикции МС ООН по иску Украины против РФ затягивает процесс

14:51 03.06.2019
РФ пытается манипулировать Международным судом и вместо вопросов юрисдикции рассматривать дело на собственных условиях

РФ пытается манипулировать Международным судом и вместо вопросов юрисдикции рассматривать дело на собственных условиях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава НКЦБФР инициирует внеочередное заседание Совета финстабильности по энергорынкам

Глава НКЦБФР инициирует внеочередное заседание Совета финстабильности по энергорынкам

Дефицит сводного платежного баланса Украины в апреле-2019 составил $45 млн

Фонд инвестиций в украинскую недвижимость DUPD завершил 2018г с прибылью $3,2 млн

Верховный суд отказался арестовать имущество украинских "дочек" российских госбанков

ПОСЛЕДНЕЕ

Определенность заказчика по окончательному облику многоцелевого Ан-132 позволит активизировать работы по приоритетному проекту ВТС с Саудовской Аравией - ГП "Антонов"

Аэропорт "Борисполь" 2 июня обслужил рекордное количество пассажиров, опасается снижения динамики из-за новой дивидендной политики

"Укрпошта" заключит рамочное соглашение на закупку 4 млн куб.м. газа для отопления

Международные резервы Украины снизятся по итогам мая на $1,7 млрд - Данилишин

Глава НКЦБФР инициирует внеочередное заседание Совета финстабильности по энергорынкам

Минфин на 14,5 млрд грн повысил прогноз платежей по госдолгу в 2020г

Google инвестирует 600 млн евро в строительство 4-го дата-центра в Бельгии

Украинцы чаще всего покупают в интернете обувь и одежду

Глава НКЦБФР инициирует внеочередное заседание Совета финстабильности по энергорынкам

Победители концессионных конкурсов в портах "Ольвия" и "Херсон" зарегистрируют в Украине отдельные компании для реализации проектов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА