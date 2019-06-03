Экономика

17:27 03.06.2019

Аэропорт "Борисполь" 2 июня обслужил рекордное количество пассажиров, опасается снижения динамики из-за новой дивидендной политики

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Аэропорт "Борисполь" 2 июня обслужил рекордное количество пассажиров, опасается снижения динамики из-за новой дивидендной политики

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) 2 июня 2019 года обслужил 51,853 тыс. пассажиров, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта.

Согласно статистике аэропорта, 2 июня "Борисполь" обслужил 51,853 тыс. пассажиров и 352 рейса, что к настоящему времени является рекордом для предприятия.

"Нам очень приятно, что летняя навигация только началась, а мы уже имеем абсолютный рекорд. Рост пассажиропотока - несомненный результат правильно выбранной стратегии развития аэропорта, но одновременно и вызов о дальнейшей его инфраструктурной развития. В связи с этим мы вновь надеемся, что норма об изъятии 90% дивидендов в пользу государства будет пересмотрена. Не имея средств на развитие, мы будем не просто стоять на месте, но и стремительно откатываться назад", - подчеркнул генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин.

Как сообщалось, ранее руководство аэропорта "Борисполь" заявило о вероятности свернуть инвестпланы из-за повышения налоговой нагрузки с 40% до 90%.

Теги: #борисполь #рябикин #украина #аэропорт
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