Экономика

17:50 03.06.2019

Определенность заказчика по окончательному облику многоцелевого Ан-132 позволит активизировать работы по приоритетному проекту ВТС с Саудовской Аравией - ГП "Антонов"

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Определенность заказчика по окончательному облику многоцелевого Ан-132 позволит активизировать работы по приоритетному проекту ВТС с Саудовской Аравией - ГП "Антонов"

В ГП "Антонов" (Киев) нацелены на развитие ВТС с Саудовской Аравией по проекту создания нового многоцелевого Ан-132 грузоподъемностью 9,2 тонн и увязывают активизацию работ по программе с принятием потенциальным заказчиком решения об окончательном облике нового транспортника.

"Для активизации работ необходимо принять окончательное решение по облику самолета для серийного производства в максимальном соответствии с требованиями потенциальных заказчиков. Следующим важным шагом для развития программы должно стать подписание со стартовым заказчиком контракта на разработку типовой конструкции серийного самолета Ан-132, а также твердого контракта на поставку самолетов", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГП "Антонов".

Отвечая на вопрос, остаются ли в силе заявленные сторонами по итогам визита в Украину в марте 2018 года делегации Королевства Саудовской Аравии (КСА) планы по организации и запуску уже в 2021 годусерийного производства Ан-132 на мощностях в Таифе (КСА), в ГП "Антонов" уточнили: сегодня саудовская сторона пересматривает планы организации серийного выпуска Ан-132 в Таифе. "Производство в КСА планировалось после запуска постройки самолета в Украине и в зависимости от количества заказов. Планировалось, что производство установочной партии Ан-132 будет запущено на ГП "Антонов". Перенос производства в КСА планировался уже после начала сборки самолета в Украине и в зависимости от количества заказов" -  пояснили в ГП.

Как уточнили в пресс-службе, на данном этапе международная инжиниринговая M-Torres завершила подготовку ТЭО проекта, в конце прошлого года оно было передано украинской и саудовской сторонам. "Программа Ан-132 получила позитивную оценку экспертов. Схема кооперации в настоящее время находится в стадии формирования: это международный проект", - напомнили в ГП.

Отвечая на вопрос о видении украинской стороны оптимального формата реализации потенциала программы Ан-132 с учетом новых возможностей для ВТС Украины в условиях текущей трансформации региональных оборонных рынков в новой геополитической ситуации, собеседник агентства сказал: "Считаем, что этот самолет может занять определенную нишу рынка в странах Азии, в том числе в Индии, странах Африки и Латинской Америки. Он также может эффективно использоваться украинскими силовыми структурами. Однако для реализации такого проекта необходимо получение соответствующего госзаказа".

"В настоящее время ГП "Антонов" совместно с партнерами из Saudi Arabia Military Investment (SAMI) продолжает поиск стартового заказчика на закупку партии Ан-132", - добавил он.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром".

Многоцелевой Ан-132 грузоподъемностью 9,2 тонн - модификация легкого транспортного Ан-32, который должен заменить на рынке Ан-32 и Ан-26. Программа Ан-132 стартовала на ГП "Антонов" в рамках заключенного в 2015 году соглашения о сотрудничестве с саудовской KACST. В международной кооперации по программе участвуют западные производители: канадские Pratt & Whitney Canada и CMC Electronics, американская Honeywell, французская Liebherr, британская Dowty Propellers. Сборка демонстрационного образца Ан-132D на мощностях ГП "Антонов" завершена в декабре 2016 года. В марте 2017-го самолет поднят в воздух, в ноябре в КСА прошел показ самолета-демонстратора потенциальным саудовским заказчикам.

Согласно ранее озвученным предварительным оценкам, внутренняя потребность саудовского заказчика и его силовых структур в многоцелевом Ан-132 и его модификациях оценивается в порядка 80 машин. Потребность рынка в новом Ан-132 на период до 2025 года – более 200 машин. Самолет также может быть востребован, в том числе, заказчиками ближневосточного региона.

Как сообщалось, в новых условиях в Киеве рассматривают Эр-Рияд в числе перспективных партнеров по ВТС в Ближневосточном регионе, в том числе с учетом введенных США в 2017 году в рамках закона CAATSA санкций в отношении РФ и покупателей российских вооружений.

На данном этапе наполнение двустороннего ВТС между Украиной и Саудовской Аравией включает, в том числе, проект создания для саудовского заказчика нового ОТРК.

Теги: #ан_132 #втс #украина #антонов #саудовская_аравия
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