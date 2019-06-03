Международные резервы Украины снизятся по итогам мая на $1,7 млрд - Данилишин

Объем международных резервов Украины по итогам мая 2019 года снизится из-за выплат по госдолгу на $1,7 млрд, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"За три летних месяца Украине нужно будет выплатить внешних долгов на сумму $1,8 млрд, в сентябре - $1,7 млрд. Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ… Справимся? Справимся. Но в немалой степени за счет заимствований правительства, в отдельных случаях - международных резервов НБУ, которые уже по итогам мая снизятся из-за выплат по госдолгу на $1,7 млрд", - написал он.

Как сообщалось, международные резервы Украины в апреле 2019 года сократились на 0,5% - до $20,525 млрд (в эквиваленте) из-за значительного объема погашений по госдолгу.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий 28 мая текущего года сообщил, что объем международных резервов составляет $19,3 млрд.