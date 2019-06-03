Экономика

15:32 03.06.2019

Минфин на 14,5 млрд грн повысил прогноз платежей по госдолгу в 2020г

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Минфин на 14,5 млрд грн повысил прогноз платежей по госдолгу в 2020г

 Министерство финансов Украины на начало июня увеличило прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2020 году до 335,8 млрд грн, что на 14,48 млрд грн больше по сравнению с прогнозом на начало мая и на 35,92 млрд грн – по сравнению с ожидаемым показателем на начало года.

Согласно данным на сайте Минфина, прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу на 14,67 млрд грн выше показателей месячной давности – 157,03 млрд грн, в том числе 61,95 млрд грн - на обслуживание.

Прогноз выплат по внешнему долгу после снижения в апреле и мае вновь сократился на 0,18 млрд грн - до 178,77 млрд грн, из которых обслуживание занимает 50,06 млрд грн.

При этом пиковый период выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируется в первом и третьем квартале – 105,55 млрд грн и 120,69 млрд грн соответственно.

Минфин также повысил прогноз оценки платежей в текущем году на 3,3 млрд грн по сравнению с апрельскими показателями – до 481,55 млрд грн. Из них по внутреннему долгу – 337,01 млрд грн.

Согласно прогнозу, во втором квартале этого года выплаты составят 149,24 млрд грн (прогноз на начало года – 125,86 млрд грн), в третьем – 130,85 млрд грн (93,89 млрд грн), в четвертом – 75,11 млрд грн (51,41 млрд грн).

По данынм Национального банка Украины, общий объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с начала 2019 года по 31 мая увеличился на 21,64 млрд грн – до 777,347 млрд грн.

Одновременно портфель ОВГЗ Нацбанка с начала года сократился на 11, 011 млрд грн – до 337,088 млрд грн, банков – на 11,8 млрд грн, до 362,641 млрд грн.

Теги: #госдолг #прогноз #украина #минфин
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