Экономика

15:22 03.06.2019

Google инвестирует 600 млн евро в строительство 4-го дата-центра в Бельгии

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Google инвестирует 600 млн евро в строительство 4-го дата-центра в Бельгии

Google инвестирует 600 млн евро в строительство нового дата-центра в коммуне Сен-Гилен в Бельгии, сообщает газета L'Echo.

Это четвертый дата-центр Google в Бельгии. Первый центр обработки данных в кампусе Google был открыт в 2009 году. Он был оборудован передовой системой испарительного охлаждения, которая использует сточные воды и позволяет сократить общее потребление энергоресурсов.

Cтроительство второго дата-центра было завершено в 2015 году, в него компания инвестировала 300 млн евро. В 2018 году Google начала строительство третьего центра, который начнет функционировать к концу текущего года, и новой солнечной электростанции.

Компания планирует завершить строительство четвертого дата-центра к 2021 году. С его открытием общий объем инвестиций Google в Бельгии составит 1,6 млрд евро.

Теги: #дата_центр #инвестиции #бельгия #google
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