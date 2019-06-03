Экономика

14:28 03.06.2019

Победители концессионных конкурсов в портах "Ольвия" и "Херсон" зарегистрируют в Украине отдельные компании для реализации проектов

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Победители концессионных конкурсов в портах "Ольвия" и "Херсон" зарегистрируют в Украине отдельные компании для реализации проектов

Администрация морских портов Украины (АМПУ) и Министерство инфраструктуры планируют объявить конкурсы по передаче в концессию стивидорной компании "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта в июне-июле 2019 года - конкурсная документация уже разработана и направлена на утверждение в Кабинет министров Украины.

При этом на проведение конкурса и определение победителя действующее законодательство дает немногим более трех месяцев.

"С победителями будут подписаны договора, сторонами которых станут: Министерство Инфраструктуры Украины, Администрация морских портов Украины, компания победитель конкурса, а также предприятие (SPV, т.н. "проектная компания"), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта", - подчеркивается в сообщении на сайте АМПУ.

Как отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян, основная задача пилотных проектов - привлечь международные практики и технологии в украинские порты.

В свою очередь, старший инвестиционный советник Международной финансовой корпорации (IFC) Олег Кудашов в ходе Ukrainian Ports Forum 2019, проходившего в Одессе 30-31 мая рекомендовал инвесторам, которые планируют принять участие в конкурсе, начинать подготовку заявок уже сейчас.

"Многие инвесторы отмечали, что 60 дней для подачи заявок – это слишком короткий период, но поскольку новый закон о концессии еще не принят, мы имеем такие рамки. Поэтому подготовку нужно начинать уже сей час", - подчеркнул он..

В АМПУ также заявили, что для Украины важно выполнение будущим инвестором обязательств по текущему и капитальному ремонтам на протяжении всего срока реализации проекта, а также планов по наращиваю грузопотоков через эти порты.

Ранее предполагалось, что АМПУ запустит тендеры по передаче в концессию стивидорной компании "Ольвия" и Херсонского МТП в мае 2019 года.

Согласно конкурсной документации, общий объем ожидаемых инвестиций со стороны концессионеров составит 17,3 млрд грн на протяжении 35-летнего срока концессии для "Ольвии" и 1,4 млрд грн за 30 лет концессии херсонского порта. Инвестиции будут направлены на обновление инфраструктуры и развитие портов.

Теги: #ольвия #концессия #ампу #украина #херсон #мининфраструктуры
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