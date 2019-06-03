Экономика

13:30 03.06.2019

АМКУ оштрафовал Тигипко за нарушение при покупке "Кузни на Рыбальском"

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АМКУ оштрафовал Тигипко за нарушение при покупке "Кузни на Рыбальском"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) штраф в размере 136 тыс. грн за подачу в 2018 году недостоверной информации о связи с семью компаниями.

Согласно обнародованному АМКУ решению от 20 мая, недостоверная информация была подана во время получения разрешения на концентрацию Сергеем Тигипко опосредованно через "Евинз Лимитед" акций "Завода "Кузня на Рыбальском" в 2018 году.

Как говорится в решении, ведомство 18 октября 2018 года предоставило разрешение на концентрацию, основываясь на информации об отношениях контроля только с ООО "Строй-Реновация" и ООО "Ленд Девелопмент ЛТД Плюс".

В то же время 28 декабря 2018 года в комитет поступило заявление-ходатайство от уполномоченного представителя ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", в котором отмечалось: судозавод также связан отношениями контроля с рядом дочерних предприятий – "Дом Культуры", "Медико-санитарная часть", "ЛК – Металлургия", ДП общественного питания "Парус", "Жилищно-эксплуатационная контора-ЛК", "Внешэкономсервис" и ООО "Киевгейст Инвестмент" (все - Киев).

Так, "Дом Культуры" и "Медико-санитарная часть" также предоставляют в аренду собственное недвижимое имущество, а именно офисную, промышленную и складские помещения в пределах Киева.

Как отмечает АМКУ, совокупная доля участников концентрации по итогам 2016-2018 гг. на рынке аренды промышленной недвижимости в пределах Киева не превышает 5%, поэтому предоставление недостоверной информации не повлияло на принятое комитетом решение о даче разрешения на концентрацию.

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года АМКУ разрешил Тигипко приобрести свыше 50% акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" опосредованно через компанию "Эвинз Лимитед" (Кипр), что обеспечило превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Группа "ТАС" намерена реализовать на территории "Кузня на Рыбальском" проект ЖК Lipki Island City Resort на 36 домов, рассчитанных на 6,2 тыс. квартир. Площадь участка составляет 40 га, общая площадь комплекса – 927,7 тыс. кв. м. При этом площадь подземной части (паркинги) комплекса составит 208,3 тыс. кв. м, надземной – 719,4 тыс. кв. м. Ожидаемое количество жителей – 15,4 тыс. чел.

Кроме того, проект включает бизнес-центр общей площадью 58,2 тыс. кв. м (арендная – 43,5 тыс. кв. м), а также встроенные коммерческие помещения на 44,4 тыс. кв. м. (арендная – 33,3 тыс. кв. м).

Девелоперская компания City One Development (Киев) Валерия Кодецкого выступит партнером группы "ТАС" в проекте застройки неиспользуемой в промышленных целях территории на Рыбальском полуострове столицы.

Как сообщалось, бизнесмен Тигипко на днях в интервью журналу "Новое время" сообщил о планах построить на территории завода "Кузня на Рыбальском" в Киеве жилой массив и крупный торгово-офисный центр (ТОЦ).

Корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК", акционерами которых являются соответственно президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, 15 ноября 2018 года сообщили о подписании пакета документов о продаже ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" с новым владельцем – компанией Еwins Liмiтеd из группы "ТАС", конечным бенефициаром которой является Тигипко.

Теги: #украина #тигипко #кузня_на_рыбальском #амку
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