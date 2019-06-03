Экономика

10:40 03.06.2019

НБУ на минувшей неделе впервые с середины марта выступил нетто-продавцом валюты

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НБУ на минувшей неделе впервые с середины марта выступил нетто-продавцом валюты

Национальный банк Украины (НБУ) в последнюю неделю мая купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, однако продал больше – $43 млн, последний раз нетто-продавцом валюты центробанк был на неделе с 11 по 15 марта.

Согласно сообщению на сайте центробанка, все $43 млн было проданы как интервенции по единому курсу (с использованием инструмента matching), тогда как покупка $11,5 млн была осуществлена в начале недели по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching).

"На фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине, в конце месяца гривня находилась под девальвационным давлением", – отметил НБУ в макроэкономическом обзоре по итогам мая.

За минувшую неделю гривня ослабла с 26,335723 грн/$1 до 26,854695 грн/$1, или почти на 2%, однако с учетом роста в первые три недели в целом за май обменный курс гривни к доллару и евро снизился немногим менее чем на 1%.

В целом с начала года НБУ купил на рынке $1316,7 млн, продал – $231,43 млн, в том числе в мае соответственно $203,6 млн и $43 млн, тогда как в апреле – $321,5 млн и $21,6 млн.

Теги: #валюта #украина #нбу
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