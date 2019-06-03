Экономика

10:26 03.06.2019

Сингапурская Westgasoil намерена построить завод по выпуску метанола и олефинов стоимостью $1,8 млрд в Казахстане

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Сингапурская компания Westgasoil на территории СЭЗ "Морпорт Актау" (в Мангистауской области Казахстана) планирует построить завод по производству метанола и олефинов с объемом инвестиций более $1,8 млрд, сообщил глава областной администрации Ералы Тугжанов.

"Проект нацелен на импортозамещение. На заводе будет осуществляться переработка газа в метанол и дальнейшие составляющие, которые помогут производить более 40 наименований продукции. Все эти продукты уже около 10 лет Казахстан завозит из-за рубежа. Реализовать проект в сфере развития газохимии в Мангистауской области планирует сингапурская компания Westgasoil, с которой подписан в мае текущего года соответствующий меморандум", - сказал Тугжанов на рабочем совещании с участием премьер-министра республики Аскара Мамина в субботу.

Как ранее сообщал региональный директор Westgasoil Юрий Тултаев, в проекте будут участвовать также европейские инвесторы и предприниматели из Азии и США. Казахстанских инвестиций в этом проекте нет.

С момента создания СЭЗ "Морпорт Актау" (в 2003 году) на территорию привлечено около 98 млрд тенге.

На сегодняшний день на территории СЭЗ зарегистрировано 28 участников, из них 17 действующих, один проект на стадии реализации и семь проектов планируется реализовать в 2019-2020 годах.

Официальный курс на 3 июня - 382,56 тенге/$1.

Теги: #метанол #сингапур #завод #казахстан
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