Дефицит сводного платежного баланса Украины в апреле-2019 составил $45 млн

Сводный платежный баланс Украины в апреле 2019 года был сведен с дефицитом $45 млн, тогда как в марте его профицит составил $652 млн.

Согласно публикации Национального банка Украины (НБУ) на сайте, импорт товаров в апреле рос более высокими темпами, чем их экспорт – 14,4% и 2,3% соответственно, в отличие от марта, когда экспорт товаров вырос на 7,5%, а их импорт - на 5,8%.

Текущий счет платежного баланса в апреле был почти сбалансированным и составил "минус" $8 млн, или 0,1% от ВВП.

За четыре месяца 2019 года дефицит текущего счета составил $388 млн, или 1% от ВВП.

Положительное сальдо первичных доходов в апреле составило $471 млн.

Чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в апреле составило $7 млн. Всего за четыре месяца 2019 года чистое заимствование от внешнего мира составило $398 млн.

Финансовый счет в апреле 2019 года был практически сбалансированным: отток составил всего $38 млн. Приток средств в государственный сектор компенсировался оттоком средств в частном секторе. В целом за январь - апрель 2019 года чистый приток средств по финансовому счету составил $682 млн.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в апреле составил $290 млн. В реальный сектор было направлено 81% от общего объема прямых иностранных инвестиций. За четыре месяца этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $1,1 млрд. По состоянию на 1 мая 2019 года объем международных резервов составил $20,5 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.

Чистое увеличение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $684 млн и было обусловено погашением евробондов на сумму $383 млн, а также ростом активов по статье "валюта и депозиты" на $283 млн.

Чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) составило $288 млн и было обусловлено действием таких разнонаправленных факторов: увеличение чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $210 млн; увеличением объемов наличной валюты вне банков на $504 млн.

За январь - апрель 2019 объемы наличной валюты вне банков увеличились на $1,2 млрд.

Чистый отток по операциям частного сектора в апреле 2019 года составил $643 млн, тогда как в апреле-2018 приток составлял $252 млн.