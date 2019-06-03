Экономика

09:54 03.06.2019

Рынок новых легковых авто в мае вырос незначительно

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Рынок новых легковых авто в мае вырос незначительно

Первичные регистрации новых легковых автомобилей в мае текущего года выросли на 1,6% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, до 6,9 тыс. ед. (что равно результату апреля-2019), сообщает ассоциация "Укравтопром" в понедельник.

Наибольшим спросом в минувшем месяце у украинцев пользовались Toyota, регистрации которых выросли почти на 46% до 1238 ед., а лидер апреля Renault занял вторую позицию с приростом продаж на 29% к маю-2018, до 967 ед.

Несмотря на незначительное отставание (0,6%) от своего прошлогоднего показателя третье место занял Hyundai, в активе которого 501 зарегистрированный автомобиль. Четвертая строчка майского рейтинга у Nissan – 468 реализованных авто и 26% прироста.

Замыкает лидерскую пятерку KIA (в апреле входил в тройку лидеров) с результатом 445 авто (+18%).

В ТОП-10 майского рынка также вошли: Skoda – 319 шт. (-17%); Volkswagen – 314 шт. (-24%); Mitsubishi – 250 шт. (+57%); Mazda – 215 шт. (-13%); Suzuki – 205 шт. (-11%).

Титул бестселлера месяца заслужил автомобиль Toyota RAV-4, на котором свой выбор остановил 551 покупатель.

Как сообщалось, по итогам 2018 года эта модель заняла третью строчку в рейтинге популярности после Renault Duster и KIA Sportage, и с начала текущего года впервые стала бестселлером месяца.

По данным "Укравтопрома", в 2018 году рынок новых легковых авто не смог превысить 2017 год – первичные регистрации сократились на 0,6% - до 81,8 тыс. ед.

В текущем году эксперты осторожны в прогнозах динамики рынка с учетом большого количества факторов влияния, и предполагают как падение продаж или стагнацию рынка, так и небольшой прирост.

Теги: #легковые_автомобили #продажа #украина
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