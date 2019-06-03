Экономика

09:40 03.06.2019

Китай обвинил США в использовании тактики "запугивания и принуждения" в торговых переговорах

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Китай обвинил США в использовании тактики "запугивания и принуждения" в торговых переговорах

Китай возложил на США ответственность за провал торговых переговоров, заявив, что Вашингтон перешел к тактике "запугивания и принуждения".

В документе, обнародованном кабинетом министров в воскресенье, отмечается, что Китай не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам".

Пекин держал свои обещания в течение всех 11 раундов переговоров и будет придерживаться взятых обязательств, если торговое соглашение все же будет подписано, говорится в документе.

США, однако, трижды отклонялись от курса переговоров, вводя новые пошлины на китайские товары и делая другие шаги в нарушение достигнутых договоренностей, отмечают в Пекине.

"Чем больше предложений получает американское правительство, тем больше оно хочет, - говорится в документе. - Суверенитет и достоинство государств должны уважаться, и любые соглашения должны основываться на принципах равенства и взаимной выгоды".

В субботу в Китае вступили в силу повышенные пошлины на более чем 2,4 тыс. наименований товаров американского экспорта общей стоимостью $60 млрд в год. Этот шаг был предпринят в ответ на действия Вашингтона: в прошлом месяце США подняли до 25% с 10% пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд в год.

Теги: #сша #торговля #китай
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