Экономика

12:28 01.06.2019

"Vodafone Украина" не покупала оператора Vega

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"Vodafone Украина" не покупала оператора Vega

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") не покупала оператора Vega Telecom (оперативное управление которой осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест"), сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Мария Процишен.

"Хотим сообщить, что уже получили ответ на наш официальный запрос от "ВФ Украина", в котором указано, что "утверждение о заключении нашим обществом сделки по приобретению корпоративных прав "Фарлеп-Инвест" преждевременно и не соответствует действительности", - сообщила она на своей странице в соцсети Facebook.

Со ссылкой на ответ "Vodafone Украина", Процишен отмечает, что компания постоянно осуществляет изучение рынка, в том числе в сфере предоставления услуг в сфере широкополосного доступа к сети интернет, фиксированной телефонной связи, интернет телефонии и тому подобное.

"Таким образом, сейчас нет никаких оснований говорить о нарушении закона Украины "О защите экономической конкуренции", в частности осуществления вышеуказанными компаниями концентрации без разрешения", - подчеркнула госуполномоченный АМКУ.

Ранее в СМИ сообщалось о возможной покупке "Vodafone Украина" телекоммуникационной группы Vega.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине – по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом – до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Vega по итогам 2018 года получила 641,3 млн грн чистого дохода, что на 3,79% больше, чем за 2017 год, показатель EBITDA достиг 164,9 млн грн, что на 49% больше прошлогоднего показателя.

В настоящее время Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест".

Теги: #vega #vodafone_украина #украина #амку
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