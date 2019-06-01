Украинские медиагруппы инвестировали более $2,5 млн в кодирование сигнала и закодируют спутниковый сигнал с 20 января 2020

Украинские медиагруппы планируют закодировать свой сигнал на спутнике с 20 января 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе медиагруппы "1+1 media".

Общие инвестиции украинского телерынка в кодирование сигнала составили $7,5 млн, из них $2,5 млн вложили медиагруппы, а еще $5 млн – операторы и поставщики оборудования.

Для декодирования сигнала телеканалов в Украину уже завезено 110 тыс. тюнеров.

На этой неделе также были согласованы и подписаны контракты между четырьмя украинском медиа группами (StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup и "Медиа Группа Украина") и провайдером эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" о кодировании его транспортного сигнала. Кодирование транспортного сигнала назначено на сентябрь.

При этом, с января 2020 сигнал будет передаваться в стандарте MPEG4 DVBS-2 (второе поколение спутникового вещания DVB-S плюс усовершенствованный алгоритм сжатия изображения).

Следующий заказ более 600 тыс. тюнеров и чипсетов для декодирования сигнала запланирован медиагруппами на июнь 2019 года.

Как отметили в пресс-службе "1+1 media", информационную кампанию о кодировании сигнала планируется начать 25 августа 2019 года.

Кроме того, с 4 ноября 2019 года медиагруппы планируют начать маятниковые отключения сигнала до тех пор, как сигнал будет полностью закодирован, чтобы потребители успели изменить тип приема. При этом, абонентов провайдеров спутниковой связи не коснутся маятниковые отключения и они также не будут видеть рекламу кодирования.

Согласно информации "Зеонбуда", технический спутниковый сигнал провайдера сейчас идет в открытом виде в формате Multistream (DVB-S2 T2-MI) на спутнике Astra 4A компании SES Astra, его видят только специализированные профессиональные тюнеры. Кодирование транспортного потока в преддверии кодирования телегрупп должно заблокировать возможность принимать этот сигнал в дальнейшем на тюнеры с поддержкой T2-MI.