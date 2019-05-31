Экономика

21:12 31.05.2019

Гройсман допускает, что пересмотренная программа с МВФ будет дополнена серьезными вопросами

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Гройсман допускает, что пересмотренная программа с МВФ будет дополнена серьезными вопросами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает, что пересмотренная программа сотрудничества с МВФ будет дополнена серьезными вопросами для реализации Украиной.

"Международный валютный фонд заявил, что он готов сотрудничать с Украиной, и я думаю, что будет программа, дополненная серьезными вопросами для реализации Украиной", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Гройсман отметил, что та программа, которую выполняла Украина до этого, была оптимальной и достаточно эффективной, "но выборы нас фактически остановили".

Премьер подчеркнул, что Украина находится в полном взаимодействии с МВФ и не останавливала сотрудничество.

Как сообщалось, миссия МВФ готова вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства. В заявлении главы миссии Рона ван Родена указывается, что команда специалистов МВФ имела очень продуктивные дискуссии с властями Украины, включая президента страны Владимира Зеленского, относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ.

Теги: #программа #пересмотр #мвф
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