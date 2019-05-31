Участники энергорынка через 2 недели должны сформировать единую позицию о целесообразности переноса запуска энергорынка - Данилюк

Президент Владимир Зеленский ждет от стейкхолдеров рынка э/э единой позиции относительно целесообразности переноса намеченного на 1 июля запуска новой модели рынка э/э, на ее формирование отводится две недели.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк по итогам совещания в СНБО, Зеленского смутили кардинально противоположные мнения субъектов рынка э/э по данному вопросу.

По словам Данилюка, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), говорит о готовности управлять ситуацией при работе рынка э/э по новым правилам, тогда как участники рынка и парламентарии утверждают обратное.

Президент ждет от субъектов рынка и госорганов единого предложения, и ориентировочно через две недели СНБО рассмотрит их на своем заседании. Глава СНБО также сообщил, что ведущую роль в этом процессе должен играть Кабинет министров.

Таким образом, не смотря на то, что большинство участников совещания высказалось за перенос нового рынка э/э, существует и позиция о его своевременном запуске, отметил Данилюк. По его словам, не последнюю роль в этом играет способность и готовность парламента принять закон о переносе рынка, без которого реформу отложить невозможно. Он добавил, что существует также неопределенность в вопросе срока переноса – на три, девять месяцев, либо на год.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок " на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением),

Народные депутаты Александр Домбровский (глава профильного Комитета ВР) и Лев Пидлисецкий 22 мая 2019 года зарегистрировали законопроект №10318 о переносе запуска нового оптового рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года. Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября.

Народные депутаты Алексей Рябчин и Юрий Чижмарь 23 мая зарегистрировали законопроект о переносе запуска энергорынка на 9 месяцев.

Комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на заседаниях 28 мая и 30 мая из-за отсутствия кворума не смог рассмотреть законопроекты о переносе запуска нового рынка э/э на три месяца.