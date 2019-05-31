Экономика

17:32 31.05.2019

Japan Display ждет финпомощь на $730 млн в июне, акции взлетели

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Японская Japan Display Inc., производитель дисплеев для смартфонов и поставщик Apple Inc., обнародовала новые детали пакета мер финансового оздоровления, акции компании существенно выросли.

Japan Display ожидает, что решение о получении финансовой помощи в размере $730 млн от консорциума, в который входит тайваньский производитель сенсорных экранов TPK Holding и китайская инвесткомпания Harvest, будет принято к 14 июня, пишет Financial Times. Впервые о сделке было объявлено в апреле.

Взамен консорциум получит долю в компании в размере 49,8%, которая впоследствии увеличится до 65%.

Японская компания также получит дополнительную финансовую помощь от фонда INCJ Ltd.

В рамках сделки Japan Display продаст INCJ свою долю в JOLED Inc., занимающейся производством экранов. В обмен на это фонд простит компании долг в размере около 45 млрд иен.

Акции Japan Display завершили торговую сессию в Токио в пятницу ростом на 20,75%. Капитализация компании с начала года снизилась на 11,1%, до 44,85 млрд иен.

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Интерфакс-Украина
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