Экономика

15:16 31.05.2019

"Мотор Сич" с 3 июня снова возобновит выполнение авиарейса Киев-Ужгород

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"Мотор Сич" с 3 июня снова возобновит выполнение авиарейса Киев-Ужгород

Авиакомпания "Мотор Сич" с 3 июня восстановит осуществление авиарейса "Киев-Ужгород", сообщил международный аэропорт "Киев" им.Сикорского в Facebook.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Ужгорода в 7:00 и прибытием в аэропорт "Киев" в 9:00. В обратном направлении вылет из Киева запланирован на 18:30, прибытие в Ужгород - на 20:30.

Рейсы будут выполняться на самолете Як-40.

Авиабилеты уже доступны на сайте авиакомпании.

Как сообщалось, в начале мая "Мотор Сич" заявила, что с 11 мая прекращает осуществление авиарейса "Киев-Ужгород".

Авиарейс по маршруту Киев-Ужгород был запущен 15 марта 2019 года. Его открывали лично президент Петр Порошенко и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Международный аэропорт "Ужгород" - небольшой международный аэропорт, расположенный на окраине областного центра Закарпатской области. Аэропорт имеет один терминал и одну взлетно-посадочную полосу длиной 2038м и шириной 40м. Его спецификой является то, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии, поскольку украинско-словацкая государственная граница проходит на расстоянии 100 метров от торца взлетно-посадочной полосы.

Ранее, с июня 2016г до марта 2019г аэропорт "Ужгород" не принимал регулярные рейсы.

Теги: #мотор_сич #аэропорт_киев
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