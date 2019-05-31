Экономика

13:16 31.05.2019

Гендиректором "ДТЭК Киевские электросети" назначен директор по развитию "ДТЭК Сети"

2 мин читать
Гендиректором "ДТЭК Киевские электросети" назначен директор по развитию "ДТЭК Сети"

 Генеральным директором "ДТЭК Киевские электросети" назначен директор по развитию "ДТЭК Сети" Марис Куницкис, сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети".

"ДТЭК системно работает над улучшением качества электроснабжения. В Киеве показатель SAIDI – длительности перерывов в электроснабжении – в 4,5 раза ниже, чем в среднем по Украине. Киев – первый город, где карты электросетей стали доступны онлайн, а по установке "умных" счетчиков город легко может конкурировать с крупными областями. Под руководством Мариса мы намерены продолжить модернизацию энергетической инфраструктуры города, применив лучший европейский опыт", - прокомментировал кадровое назначение генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх.

Согласно сообщению, Куницкис – европейский эксперт с многолетним опытом. С 2010-го по 2018 год являлся членом правления и операционным директором Latvenergo (Латвия), а также заместителем члена совета директоров Союза электроэнергетики EURELECTRIC, вице-президентом и членом правления Латвийской ассоциации энергетиков и энергетических конструкций. С 2006 года был исполнительным директором Рижской коммунальной службы Rīgas gaisma, в 2008 стал ее генеральным директором.

В "ДТЭК Сети", организованный в 2018 году, входит пять предприятий: "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #кадры #дтэк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:27 31.05.2019
Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ Остафийчука

Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ Остафийчука

18:15 30.05.2019
КС 4 июня определит форму производства относительно конституционности указа о роспуске Рады

КС 4 июня определит форму производства относительно конституционности указа о роспуске Рады

18:12 30.05.2019
"Батькивщина" поддержит увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ

"Батькивщина" поддержит увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ

17:30 30.05.2019
Фракция Радикальной партии не проголосует за увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ до предложений по кандидатам от президента

Фракция Радикальной партии не проголосует за увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ до предложений по кандидатам от президента

15:01 30.05.2019
Кабмин объявил отбор на должности независимых членов набсовета "Укргидроэнерго"

Кабмин объявил отбор на должности независимых членов набсовета "Укргидроэнерго"

14:52 30.05.2019
Кабмин объявил конкурс на должность главы правления ГПЗКУ

Кабмин объявил конкурс на должность главы правления ГПЗКУ

13:58 30.05.2019
Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

13:44 30.05.2019
Гройсман после отказа Рады поддержать его отставку: Мое решение не эмоция, а позиция

Гройсман после отказа Рады поддержать его отставку: Мое решение не эмоция, а позиция

13:36 30.05.2019
Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьера

Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьера

13:21 30.05.2019
"Оппозиционный блок" поддержит отставку премьера Гройсмана

"Оппозиционный блок" поддержит отставку премьера Гройсмана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕБРР может предоставить "Киевтеплоэнерго" кредит до EUR140 млн на модернизацию теплоэнергетического комплекса

Коломойский опять пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов - НБУ

Нефть рухнула в четверг на 3,7% и продолжает падение в пятницу

Фонд энергоэффективности планирует в 2019 г. обработать, минимум, 300 заявок – вице-премьер

ПриватБанк и Payoneer запустили в Украине круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей

ПОСЛЕДНЕЕ

Лоукостер Wizz Air получил рекордную чистую прибыль по итогам 2019 фингода

НКРЭКУ разрешила "Укрэнерго" работать в новом рынке по старой лицензии до прохождения сертификации

ЕБРР может предоставить "Киевтеплоэнерго" кредит до EUR140 млн на модернизацию теплоэнергетического комплекса

Бывшие и нынешние украинские акционеры ИСД судятся между собой в Лондоне

Коломойский опять пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов - НБУ

Нефть рухнула в четверг на 3,7% и продолжает падение в пятницу

Трамп сообщил о введении 5%-ных пошлины на все товары, поступающие из Мексики

Фонд энергоэффективности планирует в 2019 г. обработать, минимум, 300 заявок – вице-премьер

"Нибулон" с октября 2019 г. планирует переваливать на рейде 40 тыс. тонн зерна в сутки

"Укрзализныця" указывает на растущие риски катастроф и снижения объемов пассажироперевозки из-за невозмещения ей убытков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА