Гендиректором "ДТЭК Киевские электросети" назначен директор по развитию "ДТЭК Сети"

Генеральным директором "ДТЭК Киевские электросети" назначен директор по развитию "ДТЭК Сети" Марис Куницкис, сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети".

"ДТЭК системно работает над улучшением качества электроснабжения. В Киеве показатель SAIDI – длительности перерывов в электроснабжении – в 4,5 раза ниже, чем в среднем по Украине. Киев – первый город, где карты электросетей стали доступны онлайн, а по установке "умных" счетчиков город легко может конкурировать с крупными областями. Под руководством Мариса мы намерены продолжить модернизацию энергетической инфраструктуры города, применив лучший европейский опыт", - прокомментировал кадровое назначение генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх.

Согласно сообщению, Куницкис – европейский эксперт с многолетним опытом. С 2010-го по 2018 год являлся членом правления и операционным директором Latvenergo (Латвия), а также заместителем члена совета директоров Союза электроэнергетики EURELECTRIC, вице-президентом и членом правления Латвийской ассоциации энергетиков и энергетических конструкций. С 2006 года был исполнительным директором Рижской коммунальной службы Rīgas gaisma, в 2008 стал ее генеральным директором.

В "ДТЭК Сети", организованный в 2018 году, входит пять предприятий: "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.