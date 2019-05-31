Экономика

12:25 31.05.2019

НКРЭКУ разрешила "Укрэнерго" работать в новом рынке по старой лицензии до прохождения сертификации

1 мин читать
НКРЭКУ разрешила "Укрэнерго" работать в новом рынке по старой лицензии до прохождения сертификации

 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетик и коммунальных (НКРЭКУ), позволила НЭК "Укрэнерго" работать в новом оптовом рынке электрической энергии, старт которого запланирован на 1 июля 2019 года, по старой лицензии до момента прохождения компанией сертификации.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

Согласно закону "О рынке электрической энергии", лицензия на осуществление передачи в новом рынке может быть выдана оператору только после окончательного решения относительно его сертификации. Однако в настоящее время сертификация "НЭК "Укрэнерго" задерживается, в связи с чем компания не может получить новую лицензию своевременно, т.е. до 1 июля,.

Принятое комиссией постановление обеспечит для госкомпании возможность работать в условиях нового рынка до получения сертификации по старой лицензии.

Теги: #укрэнерго #нкрэку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:47 29.05.2019
"Укрэнерго" оценивает стоимость синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E в EUR357 млн

"Укрэнерго" оценивает стоимость синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E в EUR357 млн

15:20 28.05.2019
АМКУ открыл дело относительно антиконкурентных действий НКРЭКУ

АМКУ открыл дело относительно антиконкурентных действий НКРЭКУ

13:46 24.05.2019
Апелляция подтвердила необоснованность установленных НКРЭКУ тарифов для "Днепропетровскгаза"

Апелляция подтвердила необоснованность установленных НКРЭКУ тарифов для "Днепропетровскгаза"

12:58 23.05.2019
"Укрэнерго" намерено привлечь у KfW еще EUR 24,5 млн на модернизацию подстанций

"Укрэнерго" намерено привлечь у KfW еще EUR 24,5 млн на модернизацию подстанций

17:19 14.05.2019
НКРЭКУ проверит 14 облгазов на предмет отмены и пересчета начислений населению за приведение объема газа к нестандартным условиям

НКРЭКУ проверит 14 облгазов на предмет отмены и пересчета начислений населению за приведение объема газа к нестандартным условиям

10:07 13.05.2019
НКРЭКУ с 1 мая утратила полномочия регулирования сферы обращения с бытовыми отходами

НКРЭКУ с 1 мая утратила полномочия регулирования сферы обращения с бытовыми отходами

10:45 08.05.2019
"Укрэнерго" завершило испытания ТЭС, ТЭЦ и ГЭС для исследования возможности синхронной работы с ENTSO-E

"Укрэнерго" завершило испытания ТЭС, ТЭЦ и ГЭС для исследования возможности синхронной работы с ENTSO-E

18:22 26.04.2019
Сменить состав НКРЭКУ можно лишь в исключительных случаях, последующий конкурсный отбор обязателен - Голикова

Сменить состав НКРЭКУ можно лишь в исключительных случаях, последующий конкурсный отбор обязателен - Голикова

11:45 25.04.2019
Советник Зеленского Абромавичус заявляет о необходимости перезагрузки АМКУ и НКРЭКУ

Советник Зеленского Абромавичус заявляет о необходимости перезагрузки АМКУ и НКРЭКУ

11:43 25.04.2019
Советник Зеленского Абромавичус заявляет о необходимости перезагрузки АМКУ и НКРЭКУ

Советник Зеленского Абромавичус заявляет о необходимости перезагрузки АМКУ и НКРЭКУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕБРР может предоставить "Киевтеплоэнерго" кредит до EUR140 млн на модернизацию теплоэнергетического комплекса

Коломойский опять пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов - НБУ

Нефть рухнула в четверг на 3,7% и продолжает падение в пятницу

Фонд энергоэффективности планирует в 2019 г. обработать, минимум, 300 заявок – вице-премьер

ПриватБанк и Payoneer запустили в Украине круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБРР может предоставить "Киевтеплоэнерго" кредит до EUR140 млн на модернизацию теплоэнергетического комплекса

Бывшие и нынешние украинские акционеры ИСД судятся между собой в Лондоне

Коломойский опять пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов - НБУ

Нефть рухнула в четверг на 3,7% и продолжает падение в пятницу

Трамп сообщил о введении 5%-ных пошлины на все товары, поступающие из Мексики

Фонд энергоэффективности планирует в 2019 г. обработать, минимум, 300 заявок – вице-премьер

"Нибулон" с октября 2019 г. планирует переваливать на рейде 40 тыс. тонн зерна в сутки

"Укрзализныця" указывает на растущие риски катастроф и снижения объемов пассажироперевозки из-за невозмещения ей убытков

American Tower покупает африканского оператора вышек связи Eaton Towers за $1,85 млрд

Кабмин сократил субвенцию на субсидии в связи с полуторакратным сокращением количества ее получателей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА