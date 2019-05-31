НКРЭКУ разрешила "Укрэнерго" работать в новом рынке по старой лицензии до прохождения сертификации

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетик и коммунальных (НКРЭКУ), позволила НЭК "Укрэнерго" работать в новом оптовом рынке электрической энергии, старт которого запланирован на 1 июля 2019 года, по старой лицензии до момента прохождения компанией сертификации.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

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Согласно закону "О рынке электрической энергии", лицензия на осуществление передачи в новом рынке может быть выдана оператору только после окончательного решения относительно его сертификации. Однако в настоящее время сертификация "НЭК "Укрэнерго" задерживается, в связи с чем компания не может получить новую лицензию своевременно, т.е. до 1 июля,.

Принятое комиссией постановление обеспечит для госкомпании возможность работать в условиях нового рынка до получения сертификации по старой лицензии.