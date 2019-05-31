ЕБРР может предоставить "Киевтеплоэнерго" кредит до EUR140 млн на модернизацию теплоэнергетического комплекса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить КП "Киевтеплоэнерго" до EUR140 млн кредита на модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы, сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

Стороны в рамках программы банка "Зеленые города" подписали соглашение о подготовке финансирования.

"Ожидается, что результатом этой работы станет предоставление кредита в размере до EUR1140 млн", – написал Усов на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Киев вслед за Львовом стал вторым городом в Украине, который присоединился к проекту ЕБРР "Зеленые города".

Осенью 2018 года ЕБРР одобрил продление данной программы с возможностью выделения дополнительного финансирования в виде различных займов суммарным объемом до EUR700 млн. Согласно сайту программы, в настоящее время она располагает свыше EUR1 млрд подтвержденного финансирования, из которых уже инвестировано свыше EUR250 млн.