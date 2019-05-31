Экономика

12:15 31.05.2019

ЕБРР может предоставить "Киевтеплоэнерго" кредит до EUR140 млн на модернизацию теплоэнергетического комплекса

1 мин читать
ЕБРР может предоставить "Киевтеплоэнерго" кредит до EUR140 млн на модернизацию теплоэнергетического комплекса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить КП "Киевтеплоэнерго" до EUR140 млн кредита на модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы, сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

Стороны в рамках программы банка "Зеленые города" подписали соглашение о подготовке финансирования.

"Ожидается, что результатом этой работы станет предоставление кредита в размере до EUR1140 млн", – написал Усов на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Киев вслед за Львовом стал вторым городом в Украине, который присоединился к проекту ЕБРР "Зеленые города". 

Осенью 2018 года ЕБРР одобрил продление данной программы с возможностью выделения дополнительного финансирования в виде различных займов суммарным объемом до EUR700 млн. Согласно сайту программы, в настоящее время она располагает свыше EUR1 млрд подтвержденного финансирования, из которых уже инвестировано свыше EUR250 млн.

Теги: #ебрр #киевтеплоэнерго #кредит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:06 27.05.2019
ЕБРР выступает за перенос даты запуска нового оптового рынка э/э

ЕБРР выступает за перенос даты запуска нового оптового рынка э/э

15:43 23.05.2019
Европейский инвестиционный банк предоставил правительству Украины кредит в размере EUR200 млн

Европейский инвестиционный банк предоставил правительству Украины кредит в размере EUR200 млн

12:58 23.05.2019
"Укрэнерго" намерено привлечь у KfW еще EUR 24,5 млн на модернизацию подстанций

"Укрэнерго" намерено привлечь у KfW еще EUR 24,5 млн на модернизацию подстанций

16:55 21.05.2019
ЕБРР может выделить еще EUR250 млн на обновление городского транспорта Украины

ЕБРР может выделить еще EUR250 млн на обновление городского транспорта Украины

20:03 14.05.2019
"Укрзализныця" досрочно погасила 500 млн грн бридж-кредита Ощадбанка

"Укрзализныця" досрочно погасила 500 млн грн бридж-кредита Ощадбанка

15:32 09.05.2019
Маркарова обсудила с президентом ЕБРР дальнейшие шаги по реализации совместных проектов

Маркарова обсудила с президентом ЕБРР дальнейшие шаги по реализации совместных проектов

15:07 08.05.2019
ЕБРР ожидает роста ВВП Украины в 2019г на 2,5%, в 2020г

ЕБРР ожидает роста ВВП Украины в 2019г на 2,5%, в 2020г

18:35 07.05.2019
ЕБРР может выделить Louis Dreyfus в Украине до $35 млн на покупку 1 тыс. хопперов-зерновозов

ЕБРР может выделить Louis Dreyfus в Украине до $35 млн на покупку 1 тыс. хопперов-зерновозов

17:21 07.05.2019
Мариупольский горсовет и ЕБРР подписали договор гарантии на закупку 72 троллейбусов

Мариупольский горсовет и ЕБРР подписали договор гарантии на закупку 72 троллейбусов

16:48 07.05.2019
"Киевтеплоэнерго" отменил тендер на ОСАГО

"Киевтеплоэнерго" отменил тендер на ОСАГО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Коломойский опять пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов - НБУ

Нефть рухнула в четверг на 3,7% и продолжает падение в пятницу

Фонд энергоэффективности планирует в 2019 г. обработать, минимум, 300 заявок – вице-премьер

ПриватБанк и Payoneer запустили в Украине круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей

Миссия МВФ готова вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства

ПОСЛЕДНЕЕ

НКРЭКУ разрешила "Укрэнерго" работать в новом рынке по старой лицензии до прохождения сертификации

Бывшие и нынешние украинские акционеры ИСД судятся между собой в Лондоне

Коломойский опять пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов - НБУ

Нефть рухнула в четверг на 3,7% и продолжает падение в пятницу

Трамп сообщил о введении 5%-ных пошлины на все товары, поступающие из Мексики

Фонд энергоэффективности планирует в 2019 г. обработать, минимум, 300 заявок – вице-премьер

"Нибулон" с октября 2019 г. планирует переваливать на рейде 40 тыс. тонн зерна в сутки

"Укрзализныця" указывает на растущие риски катастроф и снижения объемов пассажироперевозки из-за невозмещения ей убытков

American Tower покупает африканского оператора вышек связи Eaton Towers за $1,85 млрд

Кабмин сократил субвенцию на субсидии в связи с полуторакратным сокращением количества ее получателей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА