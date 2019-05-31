Экономика

11:20 31.05.2019

Бывшие и нынешние украинские акционеры ИСД судятся между собой в Лондоне

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Бывшие и нынешние украинские акционеры ИСД судятся между собой в Лондоне

Народный депутат Украины, председатель совета директоров "ИСД" Сергей Тарута, генеральный директор ИСД Олег Мкртчан, экс-акционер корпорации Виталий Гайдук и его супруга Елена вместе с аффилированными компаниями судятся в Высоком суде Англии и Уэльса.

Согласно судебным документам от февраля 2019 года, обнародованным ресурсом BAILII (British and Irish Legal Information Institute), истцом выступает компания Avonwick Holdings Limited супруги Гайдука Елены, которая предъявила претензии к Мкртчану и Таруте и связанным с ними компаниям.

Третьей стороной в суде являются Виталий и Елена Гайдук, а также компании Prandicle Limited экс-первого вице-премьера Олега Дубины, Roselink Limited Елены Гайдук и еще 16 компаний.

Предметом спора являются средства, полученные сторонами при продаже акций ИСД. По мнению Гайдука, в результате сделки по продаже его 33% доли в ИСД, ему было недоплачено более $1 млрд.

В материалах отмечается, что во встречных претензиях Таруты он оспаривает продажу Гайдуком Дубине 24,5% акций в компании "Новые инжиниринговые технологии", владеющей гостиницей Hyatt в Киеве, однако это является предметом отдельного рассмотрения.

Судья отметил, что стороны должны быть готовы к судебным слушаниям в октябре 2019 года, как на том настаивал Тарута, тогда как Гайдук просил отложить его на июнь-июль 2020 года, и Мкртчан был согласен на такой и даже более поздний (до января-февраля 2021 года) перенос сроков.

В свою очередь бизнес-ресурс Liga.net провел исследование ситуации, согласно которому в Лондоне есть три судебных спора между экс-партнерами по ИСД: Гайдук, получивший $950 млн, требует еще $1 млрд, тогда как Тарута в перекрестных исках к Гайдуку и Мкртчану – половину акций в Hyatt и Украинской горно-металлургической компании (УГМК), которые он, в отличие от Мкртчана, не получил.

Тарута сообщил Liga.net, что за 50%+2 акции ИСД были получены от российского инвестора $2,7 млрд "в виде долгосрочного кредита как для целей выкупа у Виталия Гайдука его миноритарной доли, так и для дальнейшего реинвестирования в ИСД с целью стабилизации финансового состояния и дальнейшего развития компании".

По данным издания, первый иск от Гайдука подан в августе 2016-го, но суд еще не приступил к рассмотрению дела по существу. Причина последней отсрочки - арест Мкртчана: с февраля 2018-го совладелец ИСД сидит в московском СИЗО по подозрению в хищении более 1 млрд рос. рублей (около $15 млн) млн из кредита, предоставленного Внешэкономбанком предприятиям ИСД.

Корпорация "ИСД" основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

Теги: #тарута #мкртчан #гайдук #акционеры #исд
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