Экономика

19:15 30.05.2019

"Нибулон" с октября 2019 г. планирует переваливать на рейде 40 тыс. тонн зерна в сутки

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"Нибулон" с октября 2019 г. планирует переваливать на рейде 40 тыс. тонн зерна в сутки

"Нибулон" (Николаев), один из крупнейших зернотрейдеров Украины, с октября 2019 года планирует перегружать на рейде 40 тыс. тонн зерна в сутки за счет ввода в эксплуатацию перегрузочного судна "Нибулон Макс", сообщил заместитель генерального директора компании Владимир Клименко.

"Мы построили целую линейку перегрузочных комплексов. Мы построили два "Николаевца" (перегрузочные суда – ИФ), которые грузят на рейде по 5 тыс. тонн в сутки. Мы построили "Святой Николай", который грузит на рейде 10 тыс. тонн в сутки. И 20-го сентября мы вводим в эксплуатацию "Нибулон Макс", который способен перегружать на рейде 20 тыс. тонн зерна в сутки. Таким образом, наша логистика позволит с первого октября 2019 года на рейде перегружать в сутки 40 тыс. тонн", - отметил Клименко в ходе Ukrainian Port Forum 2019, проходящего в Одессе 30-31 мая.

По его словам, это создаст запас на рынке перегрузки зерна "Нибулону" и даст возможность предоставлять услуги другим субъектам рынка.

Как сообщалось, "Нибулон" запустил 140-метровый перегружатель Nibulon Max класса "река-море", который позволит увеличить перевалку грузов на 2-3 млн тонн в год - до 4-5 млн тонн.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн в год. Имеет 11 речных терминалов на Днепре и Южном Буге, флот, насчитывающий 75 ед., и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 83 тыс. га земли. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 60 стран мира. Ежегодный объем экспорта превышает 4,5 млн тонн.

Теги: #зерно #экспорт #нибулон
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