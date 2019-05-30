American Tower покупает африканского оператора вышек связи Eaton Towers за $1,85 млрд

American Tower Corp., крупнейший оператор вышек сотовой связи в США, достиг окончательной договоренности о покупке Eaton Towers Holding Limited, которая является владельцем и оператором около 5,5 тыс. вышек на пяти рынках Африки.

Как сообщается в пресс-релизе American Tower, общая сумма ссделки оставит около $1,85 млрд с учетом задолженности Eaton Towes, которая перейдет к американскому оператору вышек связи.

"Эта сделка существенно увеличит наше присутствие в Африке и укрепит позиции, позволив лучше использовать возможности для роста в регионе", - сказал главный исполнительный директор American Tower Джим Тейклет.

По его словам, сделка принесет компании выручку в размере $260 млн и валовую прибыль в размере $165 млн при текущем валютном курсе в первый год после покупки активов.

American Tower и Eaton Towers рассчитывают завершить сделку к концу 2019 года. Она должна быть одобрена регуляторами.

Акции American Tower в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг дорожают на 1,15%.