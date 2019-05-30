Экономика

17:46 30.05.2019

American Tower покупает африканского оператора вышек связи Eaton Towers за $1,85 млрд

1 мин читать

American Tower Corp., крупнейший оператор вышек сотовой связи в США, достиг окончательной договоренности о покупке Eaton Towers Holding Limited, которая является владельцем и оператором около 5,5 тыс. вышек на пяти рынках Африки.

Как сообщается в пресс-релизе American Tower, общая сумма ссделки оставит около $1,85 млрд с учетом задолженности Eaton Towes, которая перейдет к американскому оператору вышек связи.

"Эта сделка существенно увеличит наше присутствие в Африке и укрепит позиции, позволив лучше использовать возможности для роста в регионе", - сказал главный исполнительный директор American Tower Джим Тейклет.

По его словам, сделка принесет компании выручку в размере $260 млн и валовую прибыль в размере $165 млн при текущем валютном курсе в первый год после покупки активов.

American Tower и Eaton Towers рассчитывают завершить сделку к концу 2019 года. Она должна быть одобрена регуляторами.

Акции American Tower в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг дорожают на 1,15%.

Теги: #связь #сша #вышки #телеком #африка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:24 30.05.2019
Глава Пентагона заявил, что не поручал прятать эсминец "Джон Маккейн" от Трампа

Глава Пентагона заявил, что не поручал прятать эсминец "Джон Маккейн" от Трампа

17:12 30.05.2019
Трамп не считает, что ему грозит импичмент

Трамп не считает, что ему грозит импичмент

16:40 30.05.2019
Трамп заявил, что жестче всех относится к России

Трамп заявил, что жестче всех относится к России

14:25 30.05.2019
Малайзия отправит тонны пластиковых отходов обратно в США и другие страны

Малайзия отправит тонны пластиковых отходов обратно в США и другие страны

19:38 29.05.2019
В Конгрессе США требуют принять меры в ответ на "преступления и ложь" Трампа

В Конгрессе США требуют принять меры в ответ на "преступления и ложь" Трампа

19:06 29.05.2019
Трампа нельзя обвинить в совершении преступлений, пока он находится у власти - Мюллер

Трампа нельзя обвинить в совершении преступлений, пока он находится у власти - Мюллер

18:56 29.05.2019
Спецпрокурор Мюллер уходит с должности и не желает давать показаний перед Конгрессом США

Спецпрокурор Мюллер уходит с должности и не желает давать показаний перед Конгрессом США

18:39 29.05.2019
ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

18:21 29.05.2019
Глава военной разведки США обвинил Россию в возможном проведении тайных ядерных испытаний

Глава военной разведки США обвинил Россию в возможном проведении тайных ядерных испытаний

18:13 29.05.2019
Трамп примет решение о возможном продлении СНВ-3 в 2020г

Трамп примет решение о возможном продлении СНВ-3 в 2020г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПриватБанк и Payoneer запустили в Украине круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей

Миссия МВФ готова вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства

Курс гривни на межбанке на открытии торгов в четверг снизился до 26,835 грн/$1

Слушания в суде Люксембурга по аресту активов и долгов "Газпрома" по иску "Нафтогаза" запланированы на июнь 2019г, в Нидерландах - на декабрь

Официальные курсы Национального банка Украины на 30 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" указывает на растущие риски катастроф и снижения объемов пассажироперевозки из-за невозмещения ей убытков

Кабмин сократил субвенцию на субсидии в связи с полуторакратным сокращением количества ее получателей

СГ "ТАС" выплатила более 888 тыс. грн по договору страхования имущества

ПриватБанк и Payoneer запустили в Украине круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей

Миссия МВФ готова вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства

"Запорожогнеупор" за 5 лет инвестировал в проекты поддержки промоборудования около 30 млн грн

У военной приемки Минобороны появились вопросы к химсоставу европейской бронестали, бронетехника из которой уже успешно эксплуатируется ВСУ

T.B.Fruit начал строительство восьмого завода группы по переработке фруктов и ягод в Польше

Мажоритарий банка "Пивденный" Родин может оформить контроль над КУА "Теком Эссет Менеджмент" и АМ "Фармация"

Порты "Измаил" и "Николаев" экономят около 5 млн грн в год в связи с привлечением аутсорсинговых охранных фирм

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА