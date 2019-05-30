Кабмин сократил субвенцию на субсидии в связи с полуторакратным сокращением количества ее получателей

Кабинет министров сократил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии в связи со значительным сокращением количества их получателей, свидетельствует обнародованное на сайте "Урядового портала" постановление.

Согласно пояснительной записке к проекту данного постановления, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", количество получателей субсидии сократилось с 6,9 млн домохозяйств в отопительном периоде 2017-2018 гг. до 4,2 млн субсидиантов в отопительном периоде 2018-2019 гг.

В целом в госбюджете-2019 на эту статью расходов предусмотрено 35,095 млрд грн.

Помимо этого в пояснительной записке Министерство социальной политики указало на необходимость перераспределить 5,54 млрд грн на программу монетизации субсидий "в связи с внедрением полного перехода к предоставлению льгот и субсидий в денежной форме".