СГ "ТАС" выплатила более 888 тыс. грн по договору страхования имущества

Страховая группа "ТАС" (Киев) выплатила более 888,360 тыс. грн по договору страхования имущества за поврежденный в результате пожара жилой дом в Закарпатской области, сообщается на сайте страховщика.

Пожар, вследствие которого был поврежден жилой дом, произошел ночью. Когда хозяева уже крепко спали, строение внезапно вспыхнуло и огонь начал мгновенно распространяться по жилым помещениям. Пожарные, прибывшие на вызов, достаточно быстро локализовали пожар, однако к этому моменту дом почти выгорел. Как предполагают спасатели, причиной возгорания стал поджог. Сейчас выяснением обстоятельств инцидента и поиском причастных к преступлению занимаются правоохранители.