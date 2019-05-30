ПриватБанк и Payoneer запустили в Украине круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей

ПриватБанк и американская платежная компания Payoneer запустили в Украине круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей, сообщается в пресс-релизе банка.

Согласно сообщению, фрилансеры и ІТ-специалисты смогут получать средства на счета ПриватБанка в режиме 24/7, а не только в рабочее время, как у других банков. Круглосуточный режим выплат работает для всех физических лиц.

ПриватБанк обслуживает свыше 50 тыс. пользователей сервиса Payoneer и предоставляет фрилансерам современные технологии для расчетов с иностранными заказчиками, в том числе управление валютными зачислениями из-за границы. Зачисление средств осуществляется банком без дополнительных комиссий, для фрилансеров-предпринимателей также действует упрощенный режим валютного контроля.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.