"Запорожогнеупор" за 5 лет инвестировал в проекты поддержки промоборудования около 30 млн грн

ЧАО "Запорожогнеупор", крупнейшее в Украине предприятие по производству огнеупорных изделий, в течение последних пяти лет инвестировало в проекты поддержания состояния промышленного оборудования, соответствующего государственным экологическим нормам и стандартам, около 30 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в четверг, "Запорожогнеупор" презентовал главные природоохранные решения за последние пять лет на III международном экологическом форуме "Эко Форум-2019", проходящем в Запорожье 29-31 мая. Среди участников мероприятия - представители профильных министерств Украины, областной и городской власти, промышленных предприятий и общественности.

При этом отмечается, что "Запорожогнеупор" первым в Украине открыл линию по производству огнеупорных бетонов и масс. Благодаря автономным рукавным фильтрам, во время работы линии в атмосферу выходит уже очищенный от пыли воздух.

Кроме того, за счет переориентации производственных мощностей предприятию удалось уменьшить количество выбросов в атмосферу на 12%. Также на "Запорожогнеупоре" действует обратной цикл очистки промышленных вод, завод не проводит забор и сброс загрязненных промышленных вод в водные бассейны Запорожья. Около 70% воды, которая используется в производстве, - это дождевые и талые воды.

В качестве сырья завод активно использует б/у огнеупоры, в том числе закупает огнеупорный лом на других предприятиях. С 2018 года "Запорожогнеупор" полностью перешел на применение огнеупорного лома в производстве шамотной продукции.

"Как ответственный бизнес, мы всегда ставим природоохранные вопросы на первый план. Ко всем мероприятиям, которые касаются улучшения уровня экологической безопасности в регионе, "Запорожогнеупор" подходит комплексно и системно. Предприятие внедряет наилучшие практики и передовые экологические технологии, последовательно минимизирует влияние на окружающую среду", - сказал генеральный директор предприятия Сергей Гоман, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Запорожогнеупор" - крупнейшее в Украине предприятие по производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. Производит шамотные, муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые, периклазовые, периклазохромитовые изделия, карбидокремниевые электронагреватели и неформованные огнеупорные материалы. Продукция предприятия широко используется в Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и Африки.

"Запорожогнеупор" входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются донецкое ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвет"