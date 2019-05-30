T.B.Fruit начал строительство восьмого завода группы по переработке фруктов и ягод в Польше

Группа компаний T.B.Fruit, один из крупнейших переработчиков фруктов и ягод в Украине, приступил к строительству восьмого завода группы по переработке фруктов и ягод в с. Бжостовець (Польша), инвестиции в который составят EUR45 млн, сообщил основатель группы T.B.Fruit Тарас Барщовский.

"Мощности по переработке яблок составят 300 тыс. тонн, клубники - 10 тыс. тонн, вишни - 6 тыс. тонн, малины – 12 тыс. тонн, смородины -7 тыс. тонн в год. Старт производства запланирована июль 2020 года", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Барщовского, инвестиции в завод оцениваются в EUR45 млн.

T.B.Fruit является вертикально интегрированной международной группой компаний с замкнутым циклом производства (выращивания сырья-переработка-транспортировка).

Группа компаний была создана в июле 2011 года после объединения всех активов бизнесмена Тараса Барщовского.

В состав T.B.Fruit входят 3,5 тыс. га собственных садовых угодий, 7 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес.

Общая мощность перерабатывающих заводов T.B.Fruit составляет 1,2 млн тонн концентрированного сока в год.