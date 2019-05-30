Экономика

15:03 30.05.2019

Мажоритарий банка "Пивденный" Родин может оформить контроль над КУА "Теком Эссет Менеджмент" и АМ "Фармация"

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Мажоритарий банка "Пивденный" Родин может оформить контроль над КУА "Теком Эссет Менеджмент" и АМ "Фармация"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил мажоритарию банка "Пивденный" Юрию Родину увеличить его долю в КУА "Теком Эссет Менеджмент" (Одесса) с нынешних 9,5% более чем до 50%, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, с учетом этой покупки Родин также получит контроль над агентством недвижимости ООО "Леддер" (совместно с Андреем Кронбергом) и над ООО "Финфарм" (оба – Одесса).

Согласно структуре собственности банка "Пивденный", в настоящее время Родин уже осуществляет решающее влияние на управление КУА, несмотря на то, что ее конечным бенефициарным собственником числится гражданин Израиля Михаил Гур, которому через "Компанию по инвестированию ресурсов, ЛТД" (Британские Виргинские о-ва) принадлежит 64,27%.

Владельцем еще 24,82% акций КУА является миноритарий банка "Пивденный" Любовь Беккер, которой также принадлежит 21,22% в "Финфарме" и 9,9% в крупной аптечной сети ЧАО "АМ "Фармация".

АМ "Фармация" с 2017 года и до сентября прошлого года была мажоритарием другой крупной аптечной сети ООО "Аптека Гаевского" с долей 89,9%, однако затем вышла из числа собственников ООО, и теперь ее крупнейшими участниками являются Родин – 67,43% и второй по величине акционер банка "Пивденный" Марк Беккер – 22,47%.

В случае оформления сделки по покупке КУА "Теком Эссет Менеджмент" Родин упрочит свой контроль над АМ "Фармация", так как сейчас акционерами сети помимо Любови Беккер являются также "Финфарм" – 41,51%, "Аптека Гаевского" – 9,49%, подконтрольное Родину ООО "Техно-информ" – 9,9%.

Еще 5,97% принадлежит Сергею Горбуненко и 9,99% – корпоративному венчурному фонду "Стратегический инвестиции" – единственному фонду, которым управляет КУА Теком Эссет Менеджмент".

Активы этого фонда, согласно данным КУА, составляют 222,1 млн грн. Кроме доли в АМ "Фармация" среди них также 4,39% в банке "Пивденный" и 24,9% в "Финфарме" . В свою очередь основным совладельцем венчурного фонда через ООО "Инвестицитонная пивденная компания" выступает Родин – 75%, а остальные 25% принадлежат Мараку и Любви Беккерам.

АМ "Фармация" в 2018 году, после продажи "Аптеки Гаевского" "без экономической выгоды", сократила свои активы на 185,78 млн грн – до 204,83 млн грн. Ее консолидированная выручка упала в 2,9 раза – до 318,69 млн грн, однако неконсолидированная выручка увеличилась на 28%.

Консолидированная чистая прибыль АМ "Фармация" за 2019 год составила 19,24 млн грн и сократилась на 34,7%, а неконсолидированная увеличилась на 12% – до 15,23 млн грн.

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Теги: #пивденный #украина #мажоритарий #амку
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