Порты "Измаил" и "Николаев" экономят около 5 млн грн в год в связи с привлечением аутсорсинговых охранных фирм

Администрации портов "Измаил" и "Николаев" экономят около 5 млн грн в год благодаря привлечению сторонних охранных фирм.

Как сообщил заместитель председателя Администрации портов Украины (АМПУ) по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский во время "круглого стола" на Ukrainian Port Forum 2019 в Одессе в четверг, согласно подсчетам, аналогичное привлечение охранных фирм в Одесский и Черноморский порты позволит сэкономить около 14 млн грн.

"Это всемирно распространенная практика, не первый год применяемая в портах Антверпена, Роттердама, Гамбурга и Прибалтики", - добавил он.

Кроме того, Гронский отметил значительное усиление работы по приведению в соответствие с международными требованиями систем безопасности портов и портовых средств.

"В 2018 году приведено в соответствие с международными требованиями по морской безопасности 38 портовых средств, проведена оценка охраны ряда морских портов, в том числе портов "Мариуполь" и "Бердянск". Для сравнения, в 2017 году были выполнены работы по 17 портовым средствам", - сказал Гронский.

Зампредседателя АМПУ также отметил, что в 2019 году планируется провести аналогичные оценки еще четырех портов и привести в соответствие еще около 20 портовых средств.

"Таким образом, уровень охвата составит более 90% и это означает, что украинские порты и терминалы на высоком уровне соответствуют международным нормам по безопасности", - добавил он.