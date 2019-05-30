Экономика

15:01 30.05.2019

Кабмин объявил отбор на должности независимых членов набсовета "Укргидроэнерго"

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Кабмин объявил отбор на должности независимых членов набсовета "Укргидроэнерго"

Кабинет министров Украины объявил отбор на должности независимых членов наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго".

Согласно объявлению о проведении отбора, обнародованному на правительственном портале в четверг, претендент должен иметь не менее 10 лет общего стажа, не менее семи лет опыта работы на руководящих должностях (или стаж на руководящих должностях госслужбы не менее пяти лет).

Кандидаты должны взять на себя обязательства уделять выполнению обязанностей членов набсовета не менее 30 рабочих дней в году, понимать особенности деятельности компании, иметь базовые знания в сфере законодательных актов, регулирующих ее, а также разбираться в рынке э/э, тенденциях и перспективах развития отрасли.

Претенденты должны соответствовать критериям независимости, определенным в законодательстве, владеть одной или несколькими профессиональными компетенциями. В частности, речь идет о стратегическом менеджменте, управлении деятельностью субъектов хозяйствования в сфере энергетики, энергетического комплекса, управлении деятельностью международных операторов электро- теплопоставки, финансах и аудите, корпоративном управлении, комплаенсе и управлении рисками.

Согласно описанию вакансии, преимущество будет отдаваться кандидатам с опытом работы в энергокомпаниях, в том числе и международных, наблюдательных советах, а также кандидатам с опытом привлечения инвесторов и финансовых учреждений, реструктуризации международных финансовых обязательств.

Заявление об участии в конкурсе принимаются с 30 мая до 20 июня 2019 года.

Как сообщалось, в конце 2018 года "Укргидроэнерго" для подбора претендентов в набсовет подписало договор с Talent Advisors (ООО "Телент Эдвайзорс"), являющейся представителем международной сети Odgers Berndtson Ukraine.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

Теги: #набсовет #украина #укргидроэнерго #кадры #кабмин
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