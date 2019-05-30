АМПУ считает приоритетным сохранение инвестпроектов в Одессе, Николаеве и Черноморске в условиях увеличения нормы отчисления дивидендов

Администрация морских портов Украины (АМПУ) намерена продолжить финансирование инвестиционных проектов в морских портах "Одесса", "Николаев" и "Черноморск", сообщил и.о. главы АМПУ Райвис Вецкаганс агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Ukrainian Port Forum 2019 в Одессе в четверг.

"Увеличение нормы по отчислению дивидендов влечет за собой снижение возможностей для инвестирования. Мы сейчас занимаемся пересмотром инвестиционной программы, чтобы определить те проекты, которые мы должны продолжить. Для того чтобы решить эту проблему в долгосрочной перспективе, мы должны двигаться по направлению к реформам. Например, найти возможность передать часть причальной линии в аренду либо концессию", - пояснил он.

По словам и.о. главы АМПУ, в текущих условиях увеличения отчисления дивидендов до 90% у администрации не хватит денег содержать и развивать такую инфраструктуру самостоятельно.

"Главным приоритетом для нас являются уже начатые проекты - в Одессе, Николаеве, Черноморске. Их мы планируем сохранить", - заверил и.о. главы АМПУ.

Как сообщили агентству в пресс-службе АМПУ, изначально планировалось, что капитальные инвестиции АМПУ в 2019 году составят свыше 3 млрд грн - в том числе финансирование реализации восьми крупных инвестпроектов в разных портах, пять из которых должны быть закончены в 2019 году.

В Одесском порту это причал 1-"З" (зэ) под работу нового зерноперегрузочного комплекса компаний "Бруклин-Киев" и Luis Dreifus. В Мариупольском – причал №4 под новый зерновой терминал ГП "Мариупольский морской торговый порт". В Николаевском порту – причал №8 под мощности по перевалке зерновых грузов и масла. В портах Черноморск и Пивденный – это проекты капитального дноуглубления под увеличение мощностей по перевалке зерновых грузов и масла компаниями Кернел, Risoil (Черноморск) и повышение конкурентоспособности госстивидора в порту "Пивденний".

Райвис Вецкаганс также подчеркнул, что несбалансированная дивидендная политика по отношению к госпредприятиям создает непрогнозируемую среду для инвесторов и, в целом, негативно влияет на инвестклимат.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины с 1 января 2019 года поднял с 75% до 90% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные унитарные предприятия и их объединения.

Кроме того, отменены льготы по уплате в бюджет части чистой прибыли и дивидендов для ряда субъектов, в том числе, для Администрации морских портов Украины и Международного аэропорта "Борисполь".

Ранее гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что предприятие может свернуть инвестпланы из-за повышения налоговой нагрузки с 40% до 90%.