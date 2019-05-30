"Харьковские теплосети" намерены построить когенерационную электростанцию мощностью 4 МВт

Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" построит когенерационную электростанцию мощностью 4 МВт на территории котельной в Московском районе Харькова, сообщается в едином реестре оценки влияния на окружающую среду.

В рамках проекта планируется установить оборудование когенерационных установок для комбинированного производства электрической и тепловой энергии на базе двух газопоршневых генераторных установок мощностью по 2МВт каждая. Площадь застройки составит 625 кв. м. Работать станция будет на природном газе.

КП "Харьковские тепловые сети" снабжают 6 290 жилых домов Харькова и эксплуатируют 253 котельные и ТЭЦ.