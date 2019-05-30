Верховный суд подтвердил безосновательность требований экс-владельца Омега Банка Лагуна к НБУ

Кассационный административный суд в составе Верховного суда 28 мая подтвердил законность решения Национального банка Украины (НБУ) по выводу с рынка неплатежеспособного ПАО "Омега Банк", сообщается на сайте НБУ.

Так, кассационная жалоба Николая Лагуна, который владел 99,99% акций Омега Банка, оставлена судом без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного административного суда от 16 декабря 2015 года и постановление Окружного административного суда Киева от 5 ноября 2015 года, согласно которой Лагуну отказано в удовлетворении исковых требований, оставлены без изменений.

В частности, суды оставили без удовлетворения иск Лагуна об отмене постановления НБУ об отнесении банка к категории проблемных (постановление №65/БТ от 30 января 2015 года), об отнесении к категории неплатежеспособных (постановление №152 от 2 марта 2015 года) и решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) о введении временной администрации (решение №52 от 2 марта 2015 года).

Как сообщалось, НБУ 30 января 2015 года отнес Омега Банк к категории проблемных в связи с установлением факта осуществления банком рисковой деятельности, следствием которой стало ухудшение финансового состояния и наличие угрозы интересам вкладчиков и других кредиторов банка.

Основанием для отнесения Омега Банка к категории неплатежеспособных 2 марта 2015 года было уменьшение регулятивного капитала банка до уровня, который был ниже одной трети минимально установленного уровня, и который составлял 28,2 млн грн при минимальном значении 120 млн грн.

Решение о ликвидации этого банка было принято Нацбанком по предложению ФГВФЛ 6 июля 2015 года.